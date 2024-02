. Il aura lieu dans la région de Umeå du 15 au 18 février prochain, comme pour les deux éditions précédentes. Cette année, plus de 200 000 personnes sont attendues pour assister au rallye, visiter la zone du festival et profiter des animations. C’est l'un des événements sportifs les plus attendus en Suède.

Si beaucoup d’idées avaient été émises l’année précédente pour procéder à des changements sur le rallye de Suède, il ne connaîtra pour autant pas de grande révolution cette année. Cela n'a rien d'une surprise, car il faudrait voter de nouvelles règles ou imposer de nouvelles directives aux organisateurs. De plus, ces derniers sont obligés de gérer les exploitants forestiers et les éleveurs de rennes, ce qui limite finalement leur choix de route dans le comté de Västerbotten.

Si beaucoup d’idées avaient été émises l’année précédente pour procéder à des changements sur le rallye de Suède, il ne connaîtra pour autant pas de grande révolution cette année. Cela n'a rien d'une surprise, car il faudrait voter de nouvelles règles ou imposer de nouvelles directives aux organisateurs. De plus, ces derniers sont obligés de gérer les exploitants forestiers et les éleveurs de rennes, ce qui limite finalement leur choix de route dans le comté de Västerbotten.

Si beaucoup d’idées avaient été émises l’année précédente pour procéder à des changements sur le rallye de Suède, il ne connaîtra pour autant pas de grande révolution cette année. Cela n'a rien d'une surprise, car il faudrait voter de nouvelles règles ou imposer de nouvelles directives aux organisateurs. De plus, ces derniers sont obligés de gérer les exploitants forestiers et les éleveurs de rennes, ce qui limite finalement leur choix de route dans le comté de Västerbotten.