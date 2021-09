C’est dans le

Parc Régional d’Armorique

que se situe un des lieux les plus réputés du

en

Bretagne

. Les Monts d’Arrée sont une région sauvage et relativement préservée dont le plus haut sommet, le Roc’h Ruz, culmine à 385 mètres d’altitude (ce qui est aussi le point le plus haut de Bretagne). Sur plus de 300 km de traces balisés, vous pouvez rider sur ce massif montagneux fait de bruyères, d’ajoncs et de crêtes rocheuses et où les arbres sont plutôt rares. Pour cette randonnée de 26 km, le départ se fait depuis le parking du bourg de Saint-Rivoal. Au programme, 600 mètres de dénivelé positif et deux tiers de sentiers (le reste étant principalement de la route). C’est aussi l’occasion d’admirer le panorama sur le Lac Saint-Michel et la ligne de crêtes du Roc’h Trévézel et Roc’h Trédudon.