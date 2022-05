J’ai notamment eu la chance de produire le générique du podcast « Kiffe ta race », animé par Rokhaya Diallo et Grace Ly pour Binge Audio. Et je l’ai fait la même semaine que celui de Rap Jeu d’ailleurs. L’équipe souhaitait une ambiance « vieille France » et il s’avère que je suis un grand passionné de la chanson française de l’Entre-deux-guerres, de Maurice Chevalier à Joséphine Baker… J’ai fait un mélange de beaucoup de sources de cette époque : j’ai découpé pas mal de micro-samples d’ambiance cabaret tout en recréant des mélodies à partir de ces samples, en en ajoutant d’autres et ainsi de suite. Et en agrémentant le tout d’une rythmique un peu plus « club », histoire d’allier tradition et modernité…