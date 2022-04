Connu pour son humour et son ton décalé, Thomas Guisgand a été le visage du JDR de Booska-P pendant plusieurs années. Fan de rap depuis son plus jeune âge, il a su allier sa passion pour la musique avec sa personnalité pour se tailler un costume qui lui correspond parfaitement. « Drôle, rigoureux et de mauvaise foi », comme il se qualifie, le jeune homme de 28 ans a toutes les qualités pour s’adapter rapidement à un programme comme Rap Jeu . L’occasion de revenir avec lui sur ses débuts en tant que nouvel animateur : sa préparation avant les premiers tournages, le travail avec l’équipe Red Bull et son casting de rêve.

Comment en es-tu arrivé à faire de l’animation ?

L'animation est arrivée un peu par hasard quand je suis rentré à Booska-P. À la base je devais écrire mais mon arrivée correspondait pile au moment où le site faisant un virage complet en mettant des têtes inconnues. Ils cherchaient de nouveaux formats incarnés pour donner un tournant et un jour ils ont m'ont demandé si j'aimerais bien faire de la vidéo, j'ai dit « bah ouais, carrément ». J'avais envie de voir ce que ça faisait que d'être devant la caméra. J'ai dit oui à ce qu'on m'a proposé mais, vraiment, je n'avais pas de plan à moyen ou long terme. C'était quand même un truc assez idéal parce que j'aime bien le côté humoristique. En fait, je voulais juste montrer qu'on peut traiter quelque chose de sérieux en étant un peu plus décalé dans la forme, mais qu'on voit quand même que je ne prends pas le truc à la rigolade et que c'est une culture que je respecte, que j'écoute, que je connais aussi. Cette opportunité m'a permis d'allier ces deux côtés.

Comment apprend-t-on à être animateur ?

Oh franchement on ne l'apprend pas, c'est juste en faisant. Au début, c’est un peu dur, on ne trouve pas le ton, on a la pression, on rate, on se trouve nul, on n'aime pas se regarder… puis, au fur et à mesure, une fois que le ton est défini pour chaque concept, tu finis par être à l'aise.

T'avais des modèles d'animateur ?

J’ai sûrement des influences mais c'est plus de comédie, d'humoristes, plus que de vrais animateurs, des trucs de youtubeurs pas forcément hyper reconnus. Mais sinon, j'ai regardé tellement de trucs, les spectacles de Jamel je les connais par cœur. Je ne pense pas qu'il y ait du Jamel dans ce que je fais, peut-être sur des petits détails, mais je ne m'en rends pas trop compte. Malheureusement, il y a du Franck Dubosc, du Thomas Ngijol… Ce qui me fait rire c'est de prendre ça au millième degré. Après, je me suis beaucoup pris la tête pour essayer d'avoir mon ton à moi, même si je sais que c'est toujours influencé. Je me disais : « il faut que ça soit mon truc à moi, que ça soit un peu unique, que ça ne ressemble pas à quelque chose de déjà connu ». Évidemment, quand tu fais, tout le monde te dit qu’on dirait un tel ou un tel. Mais j'essaie le plus possible de me détacher de ce que je percevais comme étant des influences.

Thomas Guisgand, le nouvel animateur de Rap Jeu © Apolline Cornuet

Est-ce que tu t'imaginais animer Rap Jeu un jour ?

Non, pas du tout ! En fait, c'est un truc que j'aurais aimé faire et même avant que ça sorte, à la rédaction, on faisait des jeux. Personne n'a inventé le jeu, c'est universel, on n'a pas le monopole sur le jeu mais on en faisait le midi, des quizz de culture générale sur le rap avec des buzzer. Et un jour, on a vu sortir Rap Jeu et on s'est dit : « en fait, c'est une très bonne idée, c'est trop bien ! ». J'étais déjà un fidèle spectateur du programme mais je ne pensais vraiment pas qu’on m'appellerait un jour, j'étais très surpris. C'est Mehdi lui-même qui m'a appelé d’ailleurs.

Tu as directement dit oui ou tu as réfléchi ?

J'ai réfléchi. Je savais qu'il fallait de toute façon que ça passe par l'aval de Hamad parce que j'ai un contrat d'exclusivité chez Booska-P. Donc quand je fais une apparition médiatique ou quoi que ce soit, il faut que je demande la permission entre guillemets. Honnêtement, je pensais qu'il dirait non et d'ailleurs au début il m'a dit : « en vrai, pour moi, c'était non, j'avais vraiment l'impression qu'on me volait mon gars ». Et après, il a réfléchi, on a fait un rendez-vous et il m'a dit : « si je ne te laisse pas faire ça en vrai, je sais que ça va générer une frustration chez toi. T'es jeune, il faut que tu fasses aussi d'autres expériences et le format te correspond de fou. Donc on va s'arranger pour que tu puisses le faire tout en restant à Booska-P ».

Comment t’es-tu préparé pour endosser ce rôle ?

Je me suis préparé simplement, je me suis dit : « je ne me mets pas de pression, je le fais ». Si ça ne marche pas au bout d'une saison, ça sera fini, c'est tout. Je déclarerais forfait si les gens n'ont pas accroché. Quand l’annonce est sortie, au début, je ne voulais pas trop regarder les commentaires parce que je savais très bien ce que j’y trouverais. Et finalement, quand t'es mentionné toute la soirée, tu finis par regarder : il y avait de tout, comme prévu. Il y a ceux qui disent : « on va pas regarder parce qu'il y a pas Mehdi ». Il y a ceux qui disent : « OK, c'est triste que Mehdi soit parti mais le remplaçant peut être bien ». Et il y a ceux qui disent : « c’est trop bien ». C'était très partagé.

Pour certains, le fait que tu remplaces Mehdi paraissait très logique.

C'est vrai que c'est un créneau bien précis et on n’est pas beaucoup là-dessus. Et ça m'a fait plaisir de voir ces réactions-là parce que je pensais être identifié que par le public Booska-P et je me suis rendu compte que c'est un peu plus large que ça. Et de voir les gens qui disent que ça peut être bien et qu'il n'y avait pas tellement d'autres personnes que moi, ça m'a fait super plaisir oui !

As-tu eu des indications de la part de Red Bull ?

Ils m'ont juste dit : « il faut que ça soit différent, tout en étant pareil » (rires). Dans le sens où ils voulaient garder évidemment les mécaniques du jeu pour ceux qui aiment le programme et moi j'étais aussi d’accord parce que je ne voulais pas du tout dénaturer le jeu et c'était déjà suffisamment compliqué de passer derrière Mehdi. Et sur le ton, par contre, ils disaient : « tu peux y aller sur les vannes ». En fait, ils attendaient juste un ton encore plus décalé et ça m’allait très bien, c'est la même utilisation que mon personnage du JDR, dans le même esprit. Ils ont dit en gros : « tu amènes la personnalité qu'on voit de toi dans le JDR dans Rap Jeu ».

Est-ce que tu participes à l'écriture ?

Oui. On m’avait proposé soit de le faire seulement en tant que l'animateur qui découvre ses fiches, soit de participer à l'écriture. Donc j'ai choisi d'écrire avec eux, on est quatre. Il y a les auteurs historiques , Yérim et Ngiraan, et il y a Adrien Ménielle, un mec qui bossait pour le Golden Show, qui est très fort en termes de créativité sur les nouveaux jeux.

Comment se passe une écriture à quatre ?

On fait des réunions, on prend un jour entier où on est enfermés puis on développe. Même si les jeux sont préétablis, on a fait toute une session au début pour en trouver des nouveaux. On les a trouvés ça y et ça ne va pas bouger, sauf si on a des idées de fou d'ici là. Il y a le PDRG et le Flimbiz, pour tester les références des invités. Et après, sur l'écriture, Ngiraan fait beaucoup en amont parce qu'il y a la façon de faire avec toute la méthodologie qu'il a développée avec Yérim au fil des épisodes, donc ça va très vite. On se répartit le travail, par exemple, sur tel jeu, il faut trouver des questions de puristes, on cherche des questions un peu compliquées.

Ngiraan, Thomas et Yérim sur le tournage de Rap Jeu © Apolline Cornuet

Comment s'est passé le premier tournage ?

On avait fait un pilote qui s'était super bien passé et qui m'a mis en confiance, je me trouvais à l'aise. Il y avait les rappeurs Kanoe et Lyms , et en face leur manageur Oussama Ali Gabir et le journaliste Raphaël Da Cruz. Les invités étaient super en forme et ils se sont vraiment donnés, c'était cool. J'avais un peu la pression pour le vrai tournage mais une fois que c'était parti, ça allait, je m'attendais à pire. Il y a une pression quand t'es dedans c’est sûr, tu ne te rends pas compte de comment ça se passe, c'est après que tu peux juger en disant « j'aurais dû être un peu plus comme ça ou comme ça ». Mais c'est technique ce que faisait Mehdi, on m'a dit qu'il enregistrait deux ou trois émissions en une journée. Moi, déjà quand on en tourne deux dans la journée, je suis déjà KO à la deuxième. Il y a beaucoup de gens derrière la caméra, l'équipe technique et tous les entourages des rappeurs, le management... Donc franchement, c'est un vrai exercice, c'est physique, t'as l'adrénaline qui retombe après.

Qu'est-ce que t'aurais amélioré après coup ?

Tu te dis toujours : « ah, j'aurais pu envoyer cette vanne-là, j'aurais pu être plus dans l'instant », parce t'es tellement dans le jeu, il y a Ngiraan qui te parle dans l'oreillette en même temps, toi tu penses à bien donner la consigne du jeu, t'as les mecs qui se parlent entre eux que tu dois cadrer... Donc en fait, tu penses à plein de trucs, t'as plein d'informations et tu te refais toujours un peu le match derrière. Mais pour une première j’étais content de moi, j’ai réussi à lâcher des vannes en dehors de ce qui était prévu, je pensais que ça allait un peu me paralyser d'être face à tout ça. C'est un truc que je fais dans ma vie de tous les jours donc je me demandais si j'allais pouvoir le transposer sur un plateau, mais ça allait. Et c’est surtout parce que les invités étaient super. J'ai l'impression que les trois quarts du taf est fait par les invités en réalité.

Tu connaissais les invités du premier épisode ?

Je ne connaissais pas du tout Nasdas et Samos, des influenceurs. Je pense qu'ils les ont amenés parce qu'ils marchent beaucoup sur les petits et que de l’autre côté ils veulent garder une partie du public de Mehdi avec Heuss L’Enfoiré et Soolking.

Justement, au-delà du divertissement, il y a une vraie connaissance du rap dans le programme.

Ouais, c'est clair. Il faudrait que révise un peu, j'ai l'impression de ne pas assez m'en inquiéter. J'ai vu aussi plein de commentaires disant : « mais comment il va faire pour Roland Gamos, il n'a pas la culture de Mehdi ». Alors évidemment non, je n'ai pas du tout sa culture mais ce n'est pas un truc qui m'inquiète. J'ai ma petite culture, mon truc à moi et j'ai le back up avec Ngiraan. Mais ça me donne envie de me cultiver davantage pour ne pas être largué.

Thomas et les invités sur le tournage du premier épisode de Rap Jeu © Apolline Cornuet

Quel est ton épisode phare de Rap Jeu ?

J'avais bien aimé celui avec SCH . Il y avait DA Uzi, un très bon client que j'aimerais bien avoir de nouveau d'ailleurs, et Hamad et Guilty . Dans les premières saisons il y avait plus de producteurs ou de journalistes, et j'aimais beaucoup cet aspect-là.

Tu as un casting de rêve qui te ferait plaisir ?

Bah SCH déjà, ça c'est sûr ! Parce que je sais qu'il a une vraie culture, pas que du rap sudiste, une bête de culture, donc c'est déjà intéressant de ce point de vue-là, et parce que je suis fan absolu. Donc SCH qui irait bien avec… C'est une bonne question... J'aimerais bien avoir Infinit’ parce que j'adore ce qu’il fait et je sais qu'il a une grosse culture aussi, américaine notamment. Donc je mettrais SCH/Infinit’ et de l'autre côté, je mettrais... Hamza pour son rire, il peut être extraordinaire. On a reçu une liste de tous les artistes qu'on a eus, les artistes qu'on va avoir, des artistes qui ont dit non et j’ai vu qu’il n’avait pas dit non... Il en faut un quatrième, c'est dur... Aya Nakamura parce qu'elle est très drôle, super drôle. Je l'ai vue deux-trois fois pour des interviews, des concepts, et elle est super drôle vraiment, je pense qu'elle apporterait un truc. Donc Aya Nakamura/Hamza contre SCH/Infinit’, ça n'a aucun sens (rires).