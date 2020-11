Dans les coulisses de Rap Jeu

La directrice de production envoie au maquillage les deux rappeurs du 77 Uzi et ISK, qui se préparent à affronter la nouvelle star R&B Wejdene et son producteur Feuneu pour le premier épisode. Pour le second, le casting est composé de deux beatmakers Diias et Zeg P, et de deux rappeurs, Sifax, jeune pousse du label Affranchis, et son patron

, qui débarque tout sourire, avec un petit drapeau algérien à la main. Le casting est l’affaire exclusive de

, en train de papillonner entre les artistes et l’équipe technique, avec une vanne pour chacun. Le créateur du jeu gère la programmation en équilibrant stars et newcomers, sans les tester avant. « J’ai envie d'un casting large, qui regroupe différentes sensibilités et différents niveaux d'exposition. Évidemment, c’est mieux d’avoir des bons clients, comme

ou

, qui amènent du punch sur le plateau. Mais pour nous, c’est aussi important d’avoir des artistes moins connus comme

, Captaine Roshi ou Black D. »