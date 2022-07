Le rap en live

Gims puis Booba au Stade de France, Soprano, Jul puis Sch au stade Orange Vélodrome, Orelsan qui booke l’AccorHotels Arena pendant cinq jours consécutifs… : les rappeurs français attirent les foules et remplissent les salles avec une facilité déconcertante. Longtemps réservées aux très grosses têtes d’affiche comme NTM, IAM ou Diam’s, les grandes salles de concert accueillent désormais des rappeurs moins connus du grand public mais capables de s’appuyer sur des fanbases particulièrement impliquées et solides. C’est le cas de Laylow, qui s’est produit deux fois à l’AccorHotels Arena au mois de mars 2022.

Entre les grosses salles, les stades, les showcases et les festivals, le rap français mise énormément sur le live. Il s’agit à la fois d’une manne financière importante et d’un moyen pour les artistes de nouer un lien fort avec leur public. L’étude Red Bull x Sacem a interrogé 1713 auditeurs sur leur perception du spectacle vivant dans le rap français afin de mieux comprendre l’économie du live, encore assez floue aujourd’hui.

Au cours d’une interview avec Rapelite en février dernier, Vald expliquait que sur une date à Paris, « 9 artistes sur 10 ne prennent pas un euro, et s’endettent ». Évoquant son concert à Bercy, son manager Marcus a même livré les détails précis des pertes : l’événement coûte au total 1,2 millions d’euros, la billetterie ne rapporte que 700 000 euros, ce qui crée donc un déficit d’un demi-million d’euros. Ce cas illustre bien à quel point la pandémie de ces deux dernières années a bouleversé l’économie du rap français : en temps normal, Vald aurait pu enchaîner sur une tournée, plusieurs Zéniths et rentabiliser ce gros investissement. L’annulation des concerts pour des raisons sanitaires ne lui a donc pas permis de rentrer dans ses frais. On imagine alors que les ventes faramineuses de son dernier album « V » ont été un véritable soulagement pour lui et son équipe.

Dans le cadre de cette étude, nous avons interrogé Matthieu Tissier, président de Warner Chappell France. Selon lui, « l’effet négatif essentiel de la crise est bien lié à l’absence de scène ». C’est le cas pour une tête d’affiche comme Vald, évidemment, mais également pour des artistes en développement : « Un artiste qui ne se produit pas sur scène a du mal à s’installer durablement. On a donc des développements qui ne se concrétisent pas par une rencontre entre l’artiste et son public ». Plus difficile à chiffrer car plus nébuleuse sur le plan fiscal, l’économie des showcases (bars à chicha, boîtes de nuit), importante pour le genre, a également subi un fort ralentissement à partir de mars 2020. Pour Narjes Bahhar, responsable éditoriale du rap chez Deezer, « le circuit du rap fonctionne beaucoup avec les showcases en club. Donc, des artistes ont pu exploser pendant le confinement, mais financièrement ils n’ont pas pu en profiter en allant défendre leurs projets sur scène. C’est un manque à gagner assez conséquent ».

Où préférez-vous voir des artistes de rap ? © Crédit : Étude Red Bull x Sacem, 2021 / Source : Sondage réalisé par Red Bull x Sacem sur 1713 personnes, 2021

Du côté des auditeurs, les très grandes salles comme l’AccorHotels Arena ne sont pas particulièrement plébiscitées. 3 sondés sur 4 préfèrent voir leurs artistes favoris se produire dans des salles plus modestes comme Le Trabendo ou La Boule noire. Les arguments en faveur de ces lieux sont nombreux : meilleure proximité avec l’artiste, ambiance plus chaleureuse, meilleure acoustique… Une partie de notre sondage se concentre sur la tranche des 14-24 ans, avec le même type de conclusion : 7 jeunes auditeurs sur 10 ont une préférence pour les salles de moins de 750 places.

En revanche, il existe un écart assez conséquent entre le panel global et le panel 14-24 ans quand on aborde le sujet des festivals. Importants pour la majorité de nos sondés, les festivals ne représentent qu’une toute petite part des réponses pour les plus jeunes. Cette impression est confirmée quand on s’intéresse au nombre de concerts et festivals auxquels assistent nos sondés : 7 jeunes sur 10 ne participent pas à plus d’un festival dans l’année. Il faut évidemment prendre en compte les éléments qui freinent leur présence : le coût (souvent très important), le transport (tous n’ont pas le permis ou l’âge de le passer), l’âge (à 14 ans, on n’est pas forcément libre d’aller planter une tente pendant trois jours à Bourges ou à Liège, surtout quand on connaît la réputation des festivaliers).

La participation des 14-24 ans aux concerts et festivals © Étude Red Bull x Sacem, 2021 / Source : Sondage réalisé par Red Bull x Sacem sur 1713 personnes, 2021

L’autre grand frein à la présence des jeunes auditeurs de rap dans les festivals de musique en France ou en Belgique est directement lié à leur programmation : selon nos données, les artistes rap sont présents dans seulement 1 festival sur 5. C’est très peu quand on sait qu’il s’agit de la musique qui domine très largement les charts chez les nouvelles générations d’auditeurs. Cette impression est confirmée par Oumar Samaké, directeur de labels (SPKTAQLR, Golden Eye Music), producteur et manager (Lacrim, Dosseh, Dinos), lui aussi interrogé dans le cadre de cette étude : « Trop peu de festivals accueillent des plateaux rap. Les plus gros festivals de rap sont à l’étranger comme les Ardentes en Belgique. En France, c’est l’enfer pour vendre un plateau rap aux promoteurs de festivals, ils ont peur des artistes, du public, peur de voir dénaturer un festival qui était rock il y a trente ans alors que le rock n’existe plus aujourd’hui ».

Eric Bellamy, directeur général de la société de production de concerts Yuma Productions (Aya Nakamura, Black M, Damso, Dinos), tient cependant à nuancer le propos : « Cela s’améliore néanmoins. Même les festivals les plus réfractaires programment aujourd’hui du rap. Je pense surtout que les festivals ont un problème global de manque de diversité de programmation. Ils programment tous les mêmes artistes. Ce n’est pas un problème spécifiquement lié au rap, mais plus général. Dans le rap, c’est d’autant plus criant que l’offre est tellement énorme qu’il y a un goulot d’étranglement et que trop peu de rappeurs se retrouvent sur la scène des festivals, mais une fois encore c’est un problème plus général. Les festivals sont soumis au diktat de la billetterie et laissent de moins en moins de place à la découverte, quel que soit le style de musique ». Les chiffres qui suivent datent de 2018 et peuvent donc avoir évolué (positivement) depuis.

La place du hip-hop dans le spectacle vivant © Étude Red Bull x Sacem, 2021 / Source : Le hip-hop en France, baromètre 2018

Ce déficit de présence du rap en live est d’autant plus dommage car notre sondage révèle que le public est friand de nouvelles découvertes en live. 85 % des auditeurs du panel général et 89 % des 14-24 ans ont envie de voir des artistes inconnus sur scène. On les comprend : parfois, mieux vaut tomber sur un jeune rappeur inexpérimenté mais mort de faim, qui va tout donner comme si c’était le dernier spectacle de sa vie, plutôt qu’une tête d’affiche blasée venue uniquement pour le cachet. On est même surpris de constater que le budget potentiellement alloué à ces découvertes est plutôt important : la moitié des sondés accepteraient de dépenser 15 euros ou plus pour des nouveaux venus. Évidemment, les montants sont moins importants pour les 14-24 ans, mais c’est surtout parce qu’en France, les jeunes n’ont pas un rond…

Le public et la découverte de jeunes rappeurs sur scène © Étude Red Bull x Sacem, 2021 / Source : Sondage réalisé par Red Bull x Sacem sur 1713 personnes, 2021

« Pendant des années on a manqué de scènes, de salles ou de festivals pour le rap français, explique Matthieu Tissier, mais depuis quelques années, la tendance s’inverse. Il y a eu des changements très importants depuis trois-quatre ans, en particulier grâce au réseau national des salles dites SMAC (ndlr : salles des musiques actuelles), c’est-à-dire des salles conventionnées, qui ont fait évoluer leur grille de programmation pour coller à la demande du public jeune ». La situation évolue donc dans le bon sens pour le rap français, même si les choses ne vont peut-être pas assez vite. Reste à savoir si le rap doit adopter un fonctionnement fermé, avec ses propres circuits et ses propres festivals, pour contrer l’absence de considération générale ou s’il doit continuer à se mélanger avec les autres genres.

Des festivals dédiés au rap existent bien (le Demi-Festival, le Scred Festival, etc.) et sont plutôt bien installés dans l’esprit des fans, mais ils ne peuvent pas rivaliser avec les grosses machines que sont les Francofolies ou le Printemps de Bourges. Selon Eric Bellamy, « c’est effectivement ce qui manque encore. Il y a des festivals pour tous les styles de musique mais rien pour le rap, en dehors de quelques rendez-vous associatifs qui n’ont que peu de moyens. C’est peut-être parce que la plupart des festivals en France programment maintenant des têtes d’affiche rap et comme ils souhaitent systématiquement des exclusivités régionales en échange de gros cachets, cela complique la naissance d’un festival 100 % urbain qui serait pourtant souhaitable ».

Il y aurait donc deux problèmes à régler : premièrement, l’appétit monstrueux des rappeurs (il faut bien rembourser les dettes consécutives aux concerts à l’AccorHotels Arena) ; deuxièmement, leur égo encore plus monstrueux. Allez donc expliquer à Booba qu’il devra partager l’affiche avec Kaaris ou à Benjamin Epps qu’il attire moins de spectateurs que Jul.

« On peut se demander si le public a vraiment envie de voir tous les artistes de rap réunis sur une seule scène, poursuit Eric Bellamy, ou s’il n’est pas suffisamment heureux avec les soirées dédiées des festivals généralistes. Ce genre de festival existe néanmoins à l’étranger. Cela manque en France. En revanche, à mon sens, un tel festival ne peut avoir de sens que s’il présente aussi la scène internationale, pas uniquement française. Ce serait une fausse bonne idée de consacrer un festival entier au rap franco-français. Il faut élargir et être sur des jauges importantes. C’est en tout cas un projet sur lequel je travaille. Mais il faut réussir à convaincre des financiers. Ce n’est pas simple car dans l’univers du live, les risques et les coûts sont énormes ». Que celui qui est prêt à perdre un demi-million avec l’AccorHotels Arena complet lui jette la première pierre.