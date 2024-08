Le calendrier 2024/2025 du RB Leipzig

Depuis sa montée en première division allemande en 2016, le RasenBallsport Leipzig s’est imposé comme une des locomotives du championnat allemand et l’un des meilleurs clubs d’Europe. Et en plus de ses bons résultats, l’équipe où évoluent Benjamin Šeško , Loïs Openda et leurs coéquipiers est une véritable pépinière de jeunes talents. À ce petit jeu, on pourrait parler de Joshua Kimmich , d’ Emil Forsberg , de Dominik Szoboszlai , de Timo Werner et plus récemment de Xavi Simons et de Dani Olmo (qui sont actuellement courtisés par le Bayern et le Barça, respectivement). Il en manque énormément, mais la liste serait honnêtement trop longue.