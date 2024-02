Le calendrier 2024 du RB Leipzig

deuxième place derrière l’indéboulonnable Bayern Munich en 2017, 2021 et soulevé deux fois la Coupe d’Allemagne (2022 et 2023)

Au cours de ces dernières années, Leipzig a formé et développé de nombreux jeunes joueurs, on peut notamment citer Joško Gvardiol, Dominik Szoboszlai, Christopher Nkunku, Naby Keïta, Timo Werner, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté . Aujourd’hui, l’effectif compte toujours quelques pépites comme Dani Olmo, Mohamed Simakan, Loïs Openda ou encore Xavi Simons, Benjamin Šeško et El Chadaille Bitshiabu .