Le guide de la saison 2023/2024 du RB Leipzig et du RB Salzbourg

est de retour… Et le virtuel arrive dans peu de temps. En prévision de la sortie d’EA FC 24, dans lequel il sera évidemment possible de jouer avec les deux équipes Red Bull, on a voulu faire un petit point sur ce qui attend les joueurs de Marco Rose et Gerhard Struber pour la saison 2023/2024. Spoilers : il y a de quoi être très excité.

En Autriche, les protégés de Matthias Jaissle (aujourd’hui parti et remplacé par Gerhard Struber) n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires et ont glané leur dixième titre de champion consécutif avec une seule petite défaite lors de la deuxième journée ! Seul bémol, leur parcours européen s’est malheureusement arrêté dès les seizièmes de finale d’Europa League contre l’AS Roma (futur finaliste de l’épreuve).

Leipzig, de son côté, s’est renforcé à presque tous les postes. Au milieu de terrain, par exemple, le prospect du PSG Xavi Simons (prêté la saison dernière aux Pays-Bas) a posé ses valises pour une saison. En défense, ils sont allés chercher du côté de la France pour s’attacher les services des talentueux Castello Lukeba (Lyon) et El Chadaille Bitshiabu (PSG). En attaque, les recruteurs de Leipzig sont également allés piocher du côté de notre bonne vieille Ligue 1 en faisant venir le belge Loïs Openda de Lens. À noter aussi, l’arrivée du (très) prometteur attaquant slovène Benjamin Sesko. Bref, que du lourd. En ce qui concerne les départs, Leipzig a une nouvelle fois confirmé son statut d’expert vendeur. Vous voulez la preuve ? Avec les ventes de Gvardiol, Szoboszlai et Nkunku, le club a récolté pas moins de… 220 millions d’euros. Pas mal.

Parmi les nombreuses arrivées enregistrées par le RB Leipzig, faisons un petit focus sur Benjamin Sesko (encore lui !). Arrivé en provenance du RB Salzbourg, le géant Slovène (1m94) âgé d’à peine 20 ans a tout pour réussir. Il est rapide, habile balle au pied et solide dans les duels. En bref, il a le profil parfait pour réussir dans un championnat comme la Bundesliga et (peut-être), suivre les traces d’un autre géant passé par l’Autriche, un certain Erling Haaland…

À Salzbourg, il faudra suivre de près les performances du jeune défenseur central Strahinja Pavlovic. Né en 2001, ce colosse d’1m94 s’est imposé comme une valeur sûre du championnat autrichien et dirige la défense du club depuis plus d’un an. La classe.

