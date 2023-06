Red Bull Salzbourg : retour sur 10 ans de domination totale

Un pressing permanent, 110 buts en 36 matchs, un Sadio Mané et un Jonathan Soriano en feu et un titre décroché à 8 journées de la fin : en 2014, la team de Ralf Rangnick et Roger Schmidt pose les bases du futur règne salzbourgeois avec des briques titanesques. Du (très) gros oeuvre.

Cette année-là, la concu se réveille. Naby Keïta inspire les siens et Soriano reste meilleur buteur avec 21 buts, mais les clubs de Vienne, l'Austria et le Rapid, font trembler le nouveau taulier du championnat en prenant la tête du classement à diverses reprises. Résultat : Peter Zeidler, le remplaçant d'Adi Hütter, quitte le club à l'intersaison et Óscar García reprend les clés. Salzbourg éteint ensuite le Rapid en mars et s'offre un triplé à deux journées de la fin.

