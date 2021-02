L'intersaison de Formule 1 touche bientôt à sa fin et ce 23 février marque une grande étape avant la reprise du championnat du monde. Pourquoi ? Car aujourd'hui, Red Bull Racing dévoile enfin sa nouvelle monoplace pour la saison 2021, la RB16B.

Ce lancement intervient quelques jours avant sa première apparition sur piste. Max Verstappen et Sergio Perez la mettront à l'épreuve pour la première fois à l'occasion d'un tournage officiel à Silverstone. Alex Albon, pilote d'essai et pilote de réserve, sera lui aussi de la partie au volant d'une RB15 , pour entendre les premières réactions de ses deux coéquipiers.

À première vue, la RB16B n'a pas l'air si différente de la RB16. Et si le report de la nouvelle réglementation de la FIA à l'année prochaine signifie que de grands changements sont plutôt à prévoir pour la saison 2022, cela ne veut pas dire que notre équipe de designers hautement qualifiés n'a pas travaillé d'arrache-pied durant tout l'hiver. Car sous sa carrosserie, le RB16B présente de nombreuses innovations.

Marre de voir toujours les mêmes têtes sur les podiums ? Pour rééquilibrer les forces sur la piste, la F1 fera sa révolution en 2022, et on vous en explique rapidement les points essentiels.

Bien sûr, l'un des principaux changements pour cette saison se trouve sous le capot. Pour sa dernière saison en F1, Honda présente ainsi un nouveau groupe motopropulseur et c'est cette nouvelle machine que Max et Sergio s'apprêtent à découvrir.

