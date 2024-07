La nouvelle hypercar RB17 révélée au Goodwood Festival of Speed

Les fans d'automobile ont eu droit à un premier aperçu de la nouvelle hypercar de Red Bull lors du Goodwood Festival of Speed de 2024, puisque Red Bull Advanced Technologies a dévoilé la toute nouvelle RB17 lors du célèbre événement britannique.

Cette voiture de piste qui est en fait une F1 à deux places, a été conçue par le directeur technique d' Oracle Red Bull Racing , Adrian Newey , le designer le plus titré de l'histoire de la Formule 1, et par l'équipe de Red Bull Advanced Technologies.

"Cela faisait plusieurs années que je réfléchissais à l'idée de relever le défi de concevoir notre propre hypercar, du concept à la réalisation, et ce fut un projet et un parcours magnifique", a déclaré M. Newey. "D'être enfin le jour où nous vous dévoilons la RB17, c'est vraiment remarquable."

"La RB17 incarne tout ce que nous représentons : puissance indéniable, vitesse et beauté. Elle est très polyvalente dans ses fonctionnalités et nous avons veillé à la concevoir comme une voiture à deux places, afin que les sensations de la conduite à des vitesses de F1 puissent être appréciées avec un ami ou un proche."

Vue de sur le côté de l'hypercar RB17 de Red Bull Advanced Technologies © Getty Images/Red Bull Content Pool Vue avant de l'hypercar RB17 de Red Bull Advanced Technologies © Getty Images/Red Bull Content Pool Profil de l'hypercar RB17 de Red Bull Advanced Technologies © Getty Images/Red Bull Content Pool Vue arrière de l'hypercar RB17 de Red Bull Advanced Technologies © Getty Images/Red Bull Content Pool

La RB17 sera la dernière création de Newey pour l'équipe et constitue l'aboutissement de 20 années d'innovation en Formule 1 qui ont permis à Oracle Red Bull Racing de remporter six titres constructeur et sept championnats des pilotes. La présentation a également été la première d'un week-end de célébration des 20 ans d'Oracle Red Bull Racing, mais aussi la partie principale du Goodwood Festival of Speed.

Combinant l'innovation technique, la réussite et l'attrait émotionnel, la RB17 est une voiture qui fera date. Je suis très fier de l'équipe Christian Horner CBE

Newey a été rejoint lors de la présentation par Christian Horner, directeur de l'équipe Oracle Red Bull Racing, qui a salué la RB17 comme "un futur classique".

"Nous sommes ravis de révéler la RB17 au Goodwood Festival of Speed un projet qui est l'un des plus authentiques et des plus passionnants dans lequel Red Bull Advanced Technologies s'est lancé."

La RB17 a l'air rapide sous tous les angles © Getty Images/Red Bull Content Pool La RB17 incarne tout ce que nous représentons. Adrian Newey OBE

"Avec 20 ans passés dans le monde de la F1, et en tant qu'organisation focalisée sur la performance, il était logique que nous créions notre propre hypercar à partir de zéro. Alliant innovation technique, performance et émotion, la RB17 est une voiture qui fera date. Je suis très fier de l'équipe et ravi de la voir faire ses grands débuts internationaux. Nous nous attendons à ce que la RB17 devienne un futur classique."

Le directeur technique de Red Bull Advanced Technologies, Rob Gray, a déclaré : "La RB17 est un projet incroyable sur lequel nous avons le privilège de travailler et qui a permis à Red Bull Advanced Technologies de mettre en avant notre ingénierie, notre conception, nos capacités techniques et nos solutions. Nous sommes impatients de voir les voitures finies être appréciées à leur juste valeur sur un circuit par les passionnés de course et d'automobile."

01 RB17 : performance digne d'une F1 dans une hypercar à deux places

Adrian Newey et Red Bull Advanced Technologies ont conçu la RB17 pour qu'elle soit la plus performante possible, en utilisant la technologie et l'aérodynamisme de la F1 pour offrir les performances d'une voiture de course dans une deux places. L'aérodynamisme de la RB17 est plus proche de celui d'un avion que de celui d'une voiture.

Le châssis est une monocoque en fibre de carbone pour minimiser le poids, avec un moteur V10 atmosphérique semi-contraint, monté en position centrale et à aspiration naturelle, qui tourne à 15 000 tr/min. La puissance est transmise aux roues arrière via une boîte de vitesses en fibre de carbone.

Pesant moins de 900 kg et développant plus de 1 200 CV, la RB17 permet de réaliser des temps au tour équivalents à ceux de la F1 et des vitesses de pointe dépassant les 350 km/h, et d'atteindre environ 5g au freinage, tout en restant facile à manœuvrer et à utiliser.

Seuls 50 modèles seront vendus, et les propriétaires participeront à un programme d'événements sur les plus grands circuits du monde. La limitation de la production à 50 modèles est un autre choix délibéré, a expliqué M. Newey. Cette limite signifie qu'il est possible de produire la RB17 uniquement sous le toit de l'usine Red Bull Advanced Technologies, avec des pièces provenant des mêmes fournisseurs que ceux utilisés par l'équipe de Formule 1.

Quelqu'un a envie d'une voiture de F1 à deux places ? © Getty Images/Red Bull Content Pool

02 RB17 : une voiture de Formule 1 conçue comme une œuvre d'art et pour vrombir une douce musique

Si la RB17 représente le summum de l'ingénierie automobile, elle se veut également comme une œuvre d'art, combinant sa beauté avec une agréable mélodie qui accompagne sa conduite. "Elle doit être une œuvre d'art que vous serez heureux d'exposer dans votre maison ou votre garage", a déclaré Newey au magazine Autosport.

Le choix du moteur a été mûrement réfléchi et Newey a cherché la sonorité parfaite pour accompagner les trajectoires de la voiture : "Je voulais une unité de puissance capable de développer 1000 CV, mais avec un poids maximum de 150 kg du côté de la combustion."

"Un turbo V8 aurait certainement permis d'atteindre cet objectif, mais il est évident que le son n'est pas aussi agréable que celui d'un moteur à aspiration naturelle. L'apogée de la sonorité d'une Formule 1 sont les V10 à haut régime depuis la fin de l'année 2005."

La RB17 est essentiellement une voiture de F1 à deux places © Getty Images/Red Bull Content Pool

03 L'étrange donnée de la RB17 : un nom remis au goût du jour

Le nom RB17 est également un choix réfléchi, reprenant un nom de châssis inutilisé de l'équipe de F1. En raison des interruptions dues à la pandémie mondiale, la voiture que Max Verstappen a conduite pour remporter son premier titre mondial en 2021 était la RB16B, une nouvelle itération de la RB16 de 2020. En 2022, Max a défendu son titre et contribué à obtenir le titre de champion du monde constructeur au volant de la RB18.

04 Caractéristiques de la RB17

La RB17 est l'hypercar ultime pour une utilisation sur circuit, elle offre un niveau de performance digne de la F1 tout en étant facile à manœuvrer. Le châssis est une monocoque en fibre de carbone pour minimiser le poids, avec un moteur V10 atmosphérique semi-contraint et une boîte de vitesses en fibre de carbone. Pouvant accueillir deux personnes, la voiture sera disponible en conduite à gauche uniquement. Avec un poids inférieur à 900 kg et une puissance de plus de 1200 ch, elle permet de réaliser des temps au tour digne d'une F1 et d'atteindre une vitesse supérieure à 350 km/h.

Cette hypercar peut performer aussi bien qu'une monoplace de F1, mais saviez-vous qu'un drone peut également réaliser cet exploit ? La preuve en vidéo :

12 minutes Le drone le plus rapide du monde suit la voiture de F1 de Max Verstappen Un drone a réussi à suivre une voiture de Formule 1 Red Bull pendant un tour entier pour la première fois de l'histoire.

Caractéristiques Groupe motopropulseur Moteur V10 de 4,5 litres à aspiration naturelle développant plus de 1 000 ch et pouvant monter à 15 000 tr/min. Groupe motopropulseur Fonctionne au carburant 98RON, pouvant contenir 70 litres. Système électrique central de 200 ch.

05 Les débuts de la RB17 au Goodwood Festival of Speed

La RB17 a été présentée au monde entier lors d'une exposition au Goodwood Festival of Speed 2024, la plus grande célébration du sport automobile au monde, permettant aux fans de découvrir la beauté de la nouvelle hypercar.

La présentation de la RB17 est la première partie d'une célébration plus large des 20 ans d'Oracle Red Bull Racing en F1 qui se tient à Goodwood cette année. Le champion du monde de Formule 1 Max Verstappen a fait sa première apparition lors de l'événement, en participant notamment à une course aux côtés d'un grand nombre de pilotes actuels et passés de Red Bull Racing, dont Sergio Pérez , Daniel Ricciardo, David Coulthard et Mark Webber, avant de rejoindre les plus grandes stars de l'équipe sur le balcon de la Goodwood House.

Oracle Red Bull Racing lors du Festival of speed de Goodwood. © Eisa Bakos/Red Bull Content Pool

Tout au long de l'événement, une pléiade de stars Red Bull étaient présentes, notamment Carlos Sainz , Kalle Rovanperä et "Mad" Mike Whiddett dans sa nouvelle MADMAC, une McLaren P1 de drift.