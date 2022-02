Camilo Sanchez remporte le Reb Bull Monserrate Cerro Abajo

Quel run !

Camilo Sanchez

a ébloui de sa classe le

ce samedi. À Bogota, le rider colombien a remporté, chez lui,

, disputée sur le plus long tracé du monde. Une épreuve qui s’étale sur 2,4km, dont le départ est situé à 3152m d’altitude et sur lequel les compétiteurs dévalent plus de 1000 marches d’escaliers en l’espace de 4 minutes. À la limite de la chute à plusieurs reprises tout au long du parcours, tout comme lors des qualifications d’ailleurs, Sanchez a flirté avec les limites pour réussir un run presque parfait lors de la finale.