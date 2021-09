Pourquoi le vol a-t-il eu lieu tôt le matin ? À l'aube, le soleil était dans le dos de Costa plutôt que dans ses yeux, notamment lors des parties où le vol s’est fait à l’extérieur. De plus, la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur des tunnels est généralement au plus bas en début de journée, ce qui minimise les effets des vagues de pression de l'air pour un vol plus doux et plus stable. Des stations météorologiques ont été installées à l'intérieur et à l'extérieur des tunnels pour informer Costa des conditions météo avant sa tentative.