« Un chaudron hors du commun — et notre salon, où nous avons déjà célébré quelques fêtes mémorables » : quand Willi Orbán parle de la Red Bull Arena, la légende du RB Leipzig se laisse gagner par l'émotion. Pas de surprise : l'international hongrois évolue sous le maillot de Leipzig depuis 2015, en a longtemps été le capitaine, et entretient un lien particulier avec cette enceinte posée sur les rives de l'Elsterbecken, en plein cœur de la Ville de Leipzig, capitale culturelle du Land de Saxe, en Allemagne.

Avant même de retrouver les meilleures équipes du continent en UEFA Champions League lors de la saison 2026/27, le stade du RB Leipzig occupera de nouveau le devant de la scène européenne. Le mercredi 27 mai au soir, sous les projecteurs, le « Leipzig Stadium » — nom donné à l'arène par l'UEFA le temps des compétitions continentales — accueille la finale de l'UEFA Conference League entre Crystal Palace, pensionnaire de Premier League, et le club madrilène du Rayo Vallecano, première division espagnole.

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Ce soir-là, l'histoire s'écrira à plusieurs niveaux : Leipzig accueille pour la toute première fois une finale européenne, et les deux finalistes pourraient chacun décrocher leur premier titre international. Avant cette soirée pas comme les autres, suivez le guide aux côtés de Willi Orbán. Welcome et bienvenidos à la visite virtuelle du Leipzig Stadium !

Quand l'écrin paisible rencontre le football : la Red Bull Arena de Leipzig © RB Leipzig

01 RB Leipzig : capacité et architecture de la Red Bull Arena

Pour Willi Orbán, le choix de la Red Bull Arena pour la finale 2026 de l'UEFA Conference League, validé dès 2024, n'a rien d'étonnant. Cadre du groupe depuis plus d'une décennie, il en connaît l'atmosphère mieux que personne.

Quotation La Red Bull Arena a tout d'un stade de finale. La toute première fois que vous y entrez, vous sentez immédiatement que quelque chose est différent. Willi Orbán Willi Orbán

Cette sensation, beaucoup de visiteurs la décrivent en arrivant pour la première fois. Elle tient autant à l'ambiance électrique qu'à l'architecture singulière de l'enceinte. Le Zentralstadion historique — littéralement « Stade central » — n'a pas disparu : la nouvelle arène a été construite à l'intérieur même de l'ancienne structure, avec des passerelles reliant les deux édifices. Ce mariage entre tribune moderne et architecture héritée donne à la Red Bull Arena son caractère unique. Sous les lumières des projecteurs, le chaudron prend toute sa dimension — exactement ce que Willi Orbán affectionne tant.

Quelle est la capacité du stade de Leipzig ?

44 345 places (2004 — 2015)

42 959 places (2015 — 2021)

47 069 places (2021 — 2024)

47 800 places (capacité actuelle, avec places debout)

45 228 places (capacité actuelle en configuration internationale)

Avec 45 228 places en configuration UEFA, le Leipzig Stadium figure depuis longtemps dans le top 15 des plus grandes enceintes d'Allemagne. Lors de l'Euro 2024, la Ville de Leipzig s'est transformée en capitale du football pendant plusieurs semaines : quatre rencontres y ont été disputées, dont le match d'ouverture Portugal-Tchéquie (2-1), et le huitième de finale Autriche-Turquie (1-2).

La Red Bull Arena en nocturne : frissons garantis ! © RB Leipzig

02 Du Zentralstadion à la Red Bull Arena : l'histoire d'un stade emblématique de Leipzig

L'histoire de la Red Bull Arena commence bien avant l'arrivée du RB Leipzig. Le Zentralstadion — Stade central en français — est inauguré le 4 août 1956 dans l'ex-Allemagne de l'Est, à l'adresse Am Sportforum, en plein cœur de la Ville de Leipzig. Pour bâtir ses tribunes, près d'un million et demi de mètres cubes de débris issus des destructions de la Seconde Guerre mondiale ont été utilisés.

Avec une capacité d'origine de 100 000 spectateurs, le Stadion der Hunderttausend (« stade des cent mille ») est alors le plus grand stade de football d'Allemagne de l'Est et le deuxième d'Europe, juste derrière le stade de Strahov, à Prague. Le Zentralstadion accueillait à l'époque un terrain de football entouré d'une piste d'athlétisme, héritage de sa vocation omnisports.

Le club historique du VfB Leipzig y a élu domicile entre 1992 et 1995, le temps de pallier la vétusté de son Bruno-Plache-Stadion. Quelques années plus tard, le Zentralstadion lui-même tombe en désuétude. Sa rénovation coûtant trop cher à la Ville de Leipzig, celle-ci opte pour une solution radicale : construire un nouveau Zentralstadion à l'intérieur de la cuvette de l'ancien stade historique, en conservant ses murs extérieurs emblématiques.

Le chantier, mené de décembre 2000 à mars 2004, mobilise un coût de construction de 90,6 millions d'euros. Le 7 mars 2004, le FC Sachsen Leipzig inaugure le nouveau Zentralstadion devant 28 595 spectateurs, lors d'un match contre la réserve du Borussia Dortmund. Quelques mois plus tard, le stade accueille la Mannschaft pour la première fois, dans un amical face au Cameroun.

Le Zentralstadion sur la scène mondiale : Coupe des confédérations et FIFA World Cup

Sitôt achevé, le Zentralstadion devient l'un des théâtres des grands rendez-vous internationaux. La Coupe des confédérations 2005 y voit notamment la victoire du Brésil contre la Grèce (3-0). Puis, l'année suivante, la FIFA World Cup pose ses crampons à Leipzig : cinq rencontres de la Coupe du monde 2006 s'y déroulent, dont Pays-Bas–Serbie-et-Monténégro, Espagne-Ukraine, France-Corée du Sud, Iran-Angola et le huitième de finale Argentine-Mexique. C'est d'ailleurs ici, après le match France-Corée du Sud, que Zinédine Zidane aurait laissé sa trace en endommageant une porte intérieure du stade — la direction de l'enceinte choisira finalement de la conserver en l'état, en souvenir du Ballon d'Or.

Le stade est rebaptisé Red Bull Arena le 1er juillet 2010, l'année où le RB Leipzig en fait son nouveau jardin. Mais le nom Zentralstadion n'a jamais totalement disparu : il revient régulièrement dans la bouche des supporters et dans les ouvrages d'histoire du football allemand. L'enceinte a ensuite été agrandie en 2021, portant sa capacité à 47 069 places, avant la dernière configuration retenue pour la finale de l'UEFA Conference League.

03 Red Bull Arena : depuis la gare, à pied jusqu'au stade

our les supporters venus du monde entier, un atout joue clairement en faveur de Leipzig : les distances sont courtes. La Red Bull Arena se situe à deux pas du centre-ville, au sein du Sportforum Leipzig — le grand complexe sportif de la ville. Depuis la Hauptbahnhof (la gare centrale), vous pouvez rejoindre l'enceinte à pied ou en tram, sans effort. Le Sportforum Leipzig regroupe plusieurs infrastructures sportives autour de la Red Bull Arena, ce qui en fait un véritable quartier dédié au sport.

Le trajet par les rues de Leipzig fait d'ailleurs partie intégrante de l'expérience. Entre immeubles anciens, parcs et abords du stade, vous saisissez vite pourquoi Leipzig s'est imposée comme l'une des villes les plus excitantes d'Allemagne, côté football comme côté culture — et offre à la finale de l'UEFA Conference League un cadre intense.

Quelle rivière coule près du stade de Leipzig ?

Tout autour de l'enceinte serpente l'Elsterbecken, un bras de la Weisse Elster qui traverse la ville. Si vous cherchez un mélange d'atmosphère urbaine et de nature accessible, vous êtes au bon endroit.

Au RB Leipzig depuis 2015 : Willi Orbán © RB Leipzig Quotation La Red Bull Arena, c'est un chaudron hors du commun — et notre salon. Willi Orbán

Plan du stade du RB Leipzig : la meilleure vue, où que vous soyez

Tribune populaire (Heimkurve), tribune principale ou parcage visiteurs : dans la Red Bull Arena, vous bénéficiez d'une excellente visibilité sur la pelouse depuis toutes les places. C'est précisément ce qui fait le charme de l'enceinte côté supporters. Sa conception compacte la rend intense et proche, malgré sa taille. Un atout qui décuple l'intensité aussi bien lors des soirées de Bundesliga que des nuits européennes.

04 Tour des coulisses du Leipzig Stadium

Mais à quoi ressemble la Red Bull Arena vue depuis le vestiaire ? Que se passe-t-il dans ses entrailles, et quels sont les spots préférés de Willi Orbán et de ses partenaires ? « Avant le match, je passe souvent un long moment dans la salle de musculation et d'activation, pour finaliser ma préparation mentale », confie le cadre leipzigois.

C'est dans cette salle que l'effectif se prépare juste avant la rencontre — échauffements compris — avant de prendre la direction du tunnel et du chaudron. Après les matchs, Orbán y revient régulièrement pour décompresser et enchaîner sur une séance de récupération.

Et bien sûr, le vestiaire reste le cœur du dispositif. C'est là que tout l'effectif du RB Leipzig se rassemble, se met en condition avant les rencontres et célèbre les victoires juste après le coup de sifflet final. Beaucoup d'espace, des installations dernier cri et l'ambiance singulière des jours de match : la Red Bull Arena offre une expérience haut de gamme, tant aux supporters qu'aux joueurs.

Und klar: Die Heimkabine ist der Ort, an dem der gesamte RB Leipzig Squad zusammenkommt, sich heiß auf die Spiele macht und unmittelbar nach Siegen feiert. Viel Platz, eine hochmoderne Infrastruktur und die besondere Matchday-Stimmung sorgen dafür, dass die Arena nicht nur den Fans, sondern auch den Spielern ein High End-Erlebnis bietet.

Du vestiaire au tunnel des joueurs : attention, ça va monter en intensité ! © RB Leipzig

05 La Red Bull Arena : bien plus qu'un stade de finale

Le 27 mai prochain, la finale de l'UEFA Conference League réinscrira Leipzig sur la carte du football européen. Mais au-delà du choc entre Crystal Palace et le Rayo Vallecano, la Red Bull Arena reste avant tout un lieu qui marie culture football moderne, architecture singulière et ambiance brûlante — le tout dans une infrastructure qui transforme chaque match en événement. Un stade taillé pour les grands rendez-vous, point.

06 Red Bull Arena : conseils pratiques pour profiter à fond de votre venue

Red Bull Arena: FAQ accès et jour de match Quels transports en commun desservent la Red Bull Arena ? Tram : lignes 3, 4, 7, 8 ou 15 depuis la gare centrale, descente à Sportforum Süd ou Waldplatz/Arena. Comptez sept à quinze minutes de trajet, puis un court chemin à pied.

S-Bahn : ligne S1 jusqu'à Leipzig Nord, puis une dizaine de minutes à pied. Peut-on rejoindre la Red Bull Arena à pied depuis le centre ? Oui. Un trajet d'environ vingt-cinq minutes par la Jahnallee mène directement au stade. Le soir de la finale de l'UEFA Conference League, c'est sans doute le chemin le plus immersif : vous y avancerez porté par le flot des supporters. À quelle heure arriver au stade ? Visez 75 à 90 minutes avant le coup d'envoi (21 h 00). Les finales UEFA s'accompagnent de files d'attente plus longues et de contrôles de sécurité renforcés, bien au-delà de la routine d'un match de Bundesliga. Comment régler ses achats à l'intérieur du stade ? À la Red Bull Arena, seuls les paiements sans contact sont acceptés. L'objectif : un service plus rapide et moins sujet aux erreurs sur l'ensemble des points de restauration. Les moyens de paiement acceptés sont : les cartes Girocard (EC-Karte) allemandes ;

les cartes de débit (Visa, Mastercard) ;

les cartes de crédit (Mastercard, Visa, American Express) ;

les solutions de paiement mobile (Apple Pay, Google Pay). Que faire avec les gobelets consignés ? Vous pouvez restituer vos gobelets à n'importe quel point de restauration, à l'intérieur du stade comme sur l'esplanade. Astuce : après le coup de sifflet final, des guichets dédiés uniquement à la reprise des gobelets s'ouvrent à chaque kiosque — ils sont signalés sur les écrans. Quelle est la taille du stade de football du club de Leipzig ? La capacité du stade est de 47 800 places.