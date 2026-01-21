Red Bull Basement revient pour vous aider à lancer vos idées

Si vous êtes un entrepreneur en devenir, l’édition 2026 du Red Bull Basement pourrait vous propulser sur le devant de la scène grâce à des ressources et du mentorat. De quoi vous permettre d'avoir un véritable impact, et de transformer votre idée brillante en un produit viable.

En 2024, le vainqueur de la World Final Red Bull Basement à Tokyo, le Philippin Soj Gamayon, a saisi une opportunité qui a changé sa vie : aujourd’hui, il est installé dans la Silicon Valley, l’épicentre technologique des États-Unis.

Soj Gamayon soulève le trophée de la finale mondiale du Red Bull Basement © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Cette année, la World Final se tiendra d’ailleurs dans cette zone emblématique. Les 40 équipes finalistes seront en pleine immersion pour une expérience inoubliable de trois jours. Le point culminant sera sans aucun doute l’annonce du gagnant mondial, qui repartira avec des récompenses, dont 100 000 dollars de financement.

Voici ce qu’il faut savoir sur le Red Bull Basement 2026 :

01 Phase de candidature - de nouvelles ressources via l’IA

Les équipes d'une ou deux personnes peuvent postuler © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Un nouvel outil de candidature IA facilite la tâche pour les participants, notamment grâce à des conseils.

Vous n’avez pas encore d’idée ? Le dispositif de candidature par IA fera du brainstorming avec vous pour en faire émerger une. Vous avez déjà quelque chose en tête ? L’IA vous aidera à affiner votre pitch.

Puis, lorsque vous serez prêt, l’IA générera votre présentation en une page que vous devrez soumettre pour tenter d’être sélectionné pour votre finale nationale.

02 Finales nationales - Développement d’un prototype

Impressionnez le jury © Adam Glanzman/Red Bull Content Pool

Comme lors des précédentes éditions, chaque pays sélectionnera 15 idées. Les équipes qui en sont à l’origine participeront ensuite aux finales nationales, où des leaders de l’industrie choisiront les 3 meilleures idées pour représenter leur pays lors de la World Final. Cette année, en plus d’affûter leur pitch, les équipes sélectionnées développeront chacune un prototype à l’aide de l’IA.

03 Phase de développement - Nouveaux outils

L'IA va vous donner un coup de pouce © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

La phase de développement, lorsque les gagnants nationaux se prépareront à présenter leur pitch à la World Final, sera plus productive que jamais. En 2026, ils recevront des ressources comme des laptops AMD AI, des crédits Microsoft Azure et un mentorat d’experts pour transformer leurs prototypes en Minimum Viable Products (MVP) en vue de la World Final.

04 World Final - Nouvel endroit et nouvelles opportunités

Les juges sur scène lors de la finale mondiale du Red Bull Basement 2024. © Suguru Saito/Red Bull Content Pool

Chaque World Final Red Bull Basement se déroule dans un nouvel endroit, et 2026 sera une première : l’événement aura lieu à San Francisco. Ce hub technologique du nord de la Californie est un épicentre de l’innovation, réputé comme le berceau d’entreprises qui ont transformé le monde.

La World Final est toujours riche en networking, mentorat, keynotes inspirantes et expériences d’apprentissage pratiques avec des experts du secteur. Cette année, le programme s’élargira pour inclure de nouvelles formations en storytelling, et des workshops IA, ainsi que d’autres surprises technologiques.

Le Red Bull Basement est un condensé de networking © Balazs Palfi/Red Bull Content Pool

05 Le grand prix - Changement côté récompense

Red Bull Basement s’est associé à Microsoft, AMD et Red Bull Ventures pour vous donner un accès à des outils d’IA, un mentorat et une plateforme globale afin de vous aider à donner vie à votre idée – et les ailes pour pitcher votre projet dans la Silicon Valley.

Le gagnant du Red Bull Basement 2026 recevra également 100 000 dollars de financement sans prise de participation, 25 000 dollars de crédits Microsoft Azure, et un mentorat Red Bull Ventures (une entreprise spécialisée dans les financements et l’accompagnement des entrepreneurs).

Pour plus d’informations, consultez la FAQ sur www.redbullbasement.com .

Il suffit d’une idée pour avoir un impact. Quelle sera la vôtre ?

Candidatez à Red Bull Basement et lancez votre parcours d’entrepreneur ici .