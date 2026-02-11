Découvrez les 10 meilleures idées de la Red Bull Basement World Final 2024

Avant de découvrir ce que les candidats nous réservent lors du Red Bull Basement 2026 , on remonte le temps jusqu’en 2024. Quels étaient les meilleurs pitch de l’époque ? Réponse.

Parmi les 40 équipes innovantes ayant représenté leurs pays au Japon lors du Red Bull Basement 2024, voici les 10 sélectionnées qui ont déroulé leur pitch final sur la grande scène. Découvrez leurs solutions ingénieuses et voyez quelles idées elles pourraient vous inspirer.

Adventurly : Max Jacob Forsberg, Suède

Max Forsberg d'Adventurly © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Le Suédois Max Forsberg a présenté une appli sociale ludique et basée sur l’activité physique. Elle aide les utilisateurs à se faire des amis, trouver des dates et créer des liens plus forts grâce à des centres d’intérêt sportifs communs.

AgriConnect : Aldrin « Soj » Sojourner Gamayon, Philippines

Soj Gamayon d'AgriConnect © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Vainqueur de Red Bull Basement 2024 : en interrogeant son oncle et d’autres agriculteurs aux Philippines, Soj Gamayon a imaginé une appli de suivi agricole alimentée par l’IA. Elle permet aux agriculteurs de surveiller leurs cultures, de les protéger en cas d’alerte météo, et d’augmenter leur rendement.

AquaMind : Nadine Ayman Nada et Norhan Ayman Nada, Égypte

Nadine et Norhan Nada d'AquaMind © Suguro Saito/Red Bull Content Pool

Les sœurs égyptiennes Nadine et Norhan Nada ont imaginé une pomme de douche intelligente conçue pour encourager les comportements économes en eau, permettant à ses utilisateurs de changer leur façon de penser leur consommation, de faire des économies sur leurs factures, et de contribuer à un monde plus durable.

BatterIT : Andrea Berti et Andrea Miotto, Italie

Andrea Berti et Andrea Miotto de BatterIT © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Les Italiens Andrea Berti et Andrea Miotto veulent révolutionner le secteur des transports avec ce qu’ils décrivent comme la première batterie vraiment durable. Elle est fabriquée à partir de sodium plutôt que de matériaux rares, coûteux et nocifs pour l’environnement sur lesquels reposent les batteries traditionnelles.

Cognivibe : Matyáš Michel, Tchéquie

Matyáš Michel de Cognivibe © Suguro Saito/Red Bull Content Pool

Le Tchèque Matyáš Michel a imaginé une solution aux défis rencontrés aussi bien par les employés que par les employeurs : son outil est un « fitness tracker pour votre esprit », conçu pour aider à prévenir le burnout des employés grâce à un suivi en temps réel de la charge cognitive, à des insights pilotés par l’IA et plus encore.

Dome : Sophie Clare Greiner et Isabella Rose Filacuridi, Australie

Sophie Clare Greiner et Isabella Rose Filacuridi de Dome © Suguro Saito/Red Bull Content Pool

Les Australiennes Sophie Clare Greiner et Isabella Rose Filacuridi ont présenté une plateforme exclusive mêlant communauté et analytics qui connecte les podcasteurs et leurs audiences, en utilisant des insights dopés à l’IA, des données d’engagement des auditeurs et des forums communautaires pour offrir aux auditeurs le contenu qu’ils veulent.

FROTH : Emmalee Abbott Joe, Nouvelle-Zélande

Emmalee Abbott Joe de FROTH © Suguro Saito/Red Bull Content Pool

La Néo-Zélandaise Emmalee Abbott Joe veut réduire l’impact environnemental des voyages avec FROTH, un essentiel de voyage durable sous forme de tablettes de shampooing et d’après-shampooing à usage unique et solubles. Élaborées à partir d’ingrédients naturels pour réduire les déchets plastiques et d’emballage, maximiser la praticité et alléger le sac des voyageurs éco-responsables.

Hubster : Bram van Peursem, Pays-Bas

Bram van Peursem de Hubster © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Le Néerlandais Bram van Peursem a imaginé une appli de santé mentale et de productivité qui s’appuie sur l’IA pour transformer les habitudes liées au téléphone, en incitant les utilisateurs à utiliser leur temps d’écran de façon plus efficace. Le but : les aider à atteindre leurs objectifs d’éducation et de développement personnel.

MindLeague : Sophia Lick, Allemagne

MindLeague © Suguro Saito/Red Bull Content Pool

L’Allemande Sophia Lick veut façonner l’avenir de l’entraînement mental dans le sport avec MindLeague, une appli d’entraînement mental alimentée par l’IA qui donne aux athlètes accès à des exercices personnalisés, et à du coaching pour optimiser la concentration, la force mentale et la performance.

StepAhead : Oisin Walsh et Oisin Mallon, Irlande

Oisin Walsh et Oisin Mallon de StepAhead © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Les Irlandais Oisin Walsh et Oisin Mallon ont imaginé une plateforme alimentée par l’IA qui met en relation des personnes en transition professionnelle ou éducative avec des mentors ayant récemment traversé des choix similaires – offrant des conseils personnalisés, rapides et adaptés à des décisions cruciales.

