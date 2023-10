Red Bull BC One : les meilleurs moments des Cypher 2023

Tout au long de la saison 2023, des milliers de B-Boys et B-Girls issus de plus de 30 pays se sont affrontés lors des Red Bull BC One Cypher pour, peut-être, se qualifier au Red Bull BC One Last Chance Cypher. Les breakers de chaque pays ont dû tout donner pour s’adjuger les différents titres nationaux : moves, endurance, style, confiance, tous ces ingrédients sont cruciaux. Pour l’emporter, il faut vaincre des breakeurs uniques, pétris de talent et, surtout, réussir à impressionner les juges et les fans.

Alors que le coup d’envoi de cette 20e édition du Red Bull BC One approche à grands pas, voici le top des meilleures battles des Red Bull BC One Cypher.

B-Girl Agne contre B-Girl Alessandrina

6 minutes Red Bull BC One Cypher Italie 2023 - Finale B-Girl Agne affronte Alessandrina en finale du Red Bull BC One Cypher Italie 2023.

B-Girl Agne a délivré un set au footwork incroyablement précis et puissant tout au long de cette battle du Red Bull BC One Cypher Italie. Son adversaire, Alessandrina, aura tout de même réussi à faire douter les fans quant au choix de celle qui devrait représenter l’Italie pour la finale parisienne. Mais finalement, Agne a démontré qu’elle était bien la meilleure B-Girl de la grande botte.

B-Boy Kid Colombia contre B-Boy Cis

5 minutes Red Bull BC One Cypher Pays-Bas 2023 – Finale B-Boy B-Boy Cis est opposé à B-Boy Kid Colombia dans la finale du Red Bull BC One Cypher Pays-Bas 2023.

Kid Colombia a pris le dancefloor d’assaut et a récolté un deuxième titre national en tant que vainqueur du Red Bull BC One Holland Cypher, presque dix ans après ses débuts en 2014. Il a mis à profit toute son expérience pour battre B-Boy Cis dans ce qui a été un échange de skills et de style complètement fou.

B-Girl Sayora contre B-Girl Rubina

5 minutes Red Bull BC One Cypher Kazakhstan 2023 - Finale B-Girl Les B-girls Rubina et Sayora se rencontrent en finale du Red Bull BC One Cypher Kazakhstan 2023.

Sayora est bien connue sur la scène mondiale. En 2018, elle avait été la première B-Girl kazakh à participer au Red Bull BC One. Depuis, sa confiance en elle et son niveau n’ont fait que grimper. Cette année, elle a fait face à B-Girl Rubina en finale du Red Bull BC One Cypher Kazakhstan, de quoi donner des raisons aux fans de s’enflammer.

B-Girl Emma contre B-Girl Momo

5 minutes Red Bull BC One Cypher Canada 2023 - Finale B-Girl B-Girl Emma affronte B-Girl Momo lors de la finale du Red Bull BC One Cypher Canada 2023.

En 2018, B-Girl Emma a remporté une médaille d’argent aux Jeux olympiques de la jeunesse de Buenos Aires. Grâce à sa technique et son flow, elle s’était aussi qualifiée pour le Red Bull BC One World Final 2022 de New York. Après une bataille acharnée face à B-Girl Momo dans la finale du Red Bull BC One Cypher Canada, elle est à nouveau en finale mondiale.

B-Boy Rick Rules contre B-Boy Dani Chico

5 minutes Red Bull BC One Cypher AMSUD 2023 - Finale B-Boy Ricky Rules et Dani Chico en finale du Red Bull BC One Cypher AMSUD 2023.

Ricky Rules a livré un duel épique bardé de rounds époustouflants face au Chilien Dani Chico. C’est la deuxième victoire en Red Bull BC One Cypher pour Ricky.

B-Girl Zoely contre B-Girl Swami

6 minutes Red Bull BC One Cypher Mexico 2023 - Finale B-Girl Zoely est opposée à Swami en finale du Red Bull BC One Cypher Mexique 2023.

Après quatre années de pause, le Red Bull BC One Cypher était de retour au Mexique. Pour l’occasion, et malgré son statut d’outsider, B-Girl Zoely a montré toute sa classe et sa fluidité. Pour couronner le tout, elle a réussi à éliminer B-Girl Swami, la championne nationale qui participera aux Jeux de Paris 2024. Ce sera pour une autre compétition, mais Zoely ira elle à Paris.

B-Boy Grazy contre B-Boy Assasin Cris

5 minutes Red Bull BC One Cypher Espagne 2023 – Finale B-Boy Grazy et Assasin Cris en finale du Red Bull BC One Cypher Espagne 2023.

Le Red Bull BC One Cypher Espagne a été le terrain de jeu d’un affrontement monstrueux entre Grazy et Assasin Cris. Grazy, multiple champion national, a finalement pris le dessus et représentera une nouvelle fois son pays au Last Chance Cypher.

B-Girl Stefani contre B-Girl Shortbread

4 minutes Red Bull BC One Cypher Royaume-Uni 2023 - Finale b-girl Stefani face à Shortbread pendant la finale du Red Bull BC One Cypher Royaume-Uni 2023.

Avec Stefani et Shortbread en finale du BC One Cypher UK, on était à peu près sûr d’assister à du spectacle : ça n’a pas loupé. Les deux B-Girls ont tout donné pour tenter de décrocher leur ticket pour Paris. Finalement, les juges ont décidé d’envoyer Stefani au Last Chance Cypher de Paris.

B-Boy Bart contre B-Boy Leony

3 minutes Red Bull BC One Cypher Brésil 2023 - Finale B-Boy Leony et Bart face à face lors de la finale du Red Bull BC One Cypher Brésil 2023.

C’est tout simplement un futur classique qu’a offert la finale du Red Bull BC One Cypher Brésil. Leony, vainqueur du premier Last Chance Cypher de l’histoire, affrontait Bert, ancien participant à la finale mondiale. Habitué des qualifications, c’est B-Boy Leony qui a réussi à repartir avec son billet pour Paris.

Les B-Boys et B-Girls s’affronteront du 18 au 20 octobre au CENTQUATRE-PARIS pour tenter de se qualifier pour la finale, le lendemain au stade Roland-Garros.