B-Girl Sissy et B-Boy Killian remportent le Red Bull BC One Cypher France !

Red Bull BC One Cypher France Le Red Bull BC One Cypher France prend ses quartiers au CENTQUATRE-PARIS le 14 avril prochain. Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur le Red Bull BC One Cypher France 2024 ici !

À l'issue de battles épiques, B-Girl Sissy et B-Boy Killian l’ont emporté, et ce sont donc eux qui représenteront la France au pays du foot . Avec ces victoires, ils s’imposent encore un peu plus comme les deux grandes figures de proue du breaking français. Pourtant, on a vu du beau monde sur ce Red Bull BC One Cypher France : B-Boy Damani, B-Boy Marlone, B-Girl Chris, B-Girl Kimie … ils ont tous offert un avant-goût de ce que l’on pourra voir lors de la finale internationale du Red Bull BC One.