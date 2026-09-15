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Breaking
Marlone et Kimie remportent le Red Bull BC One Cypher France 2026 !
Ce 12 septembre, Aubervilliers a vu le gratin du breakdance français s'affronter lors du Red Bull BC One Cypher France. En jeu : un ticket pour Toronto et la finale mondiale.
Pendant une journée, des centaines de spectateurs se sont rassemblés au Point Fort d'Aubervilliers, spot emblématique du hip-hop francilien, pour assister au Red Bull BC One Cypher France. Après des battles de haut niveau entre 32 danseurs, c’est une fratrie qui est repartie titrée.
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Un doublé qui reste dans la famille
Chez les femmes, c'est B-Girl Kimie qui s'impose. Originaire de la région de Nîmes, elle a découvert le breaking à 10 ans, en suivant tout simplement les pas de son grand frère. Membre du crew Immigrandz, elle s'est rapidement fait une place parmi les meilleures B-Girls françaises. Elle possède un style qui mélange énergie, footwork et précision technique chirurgicale. Elle n'en est d'ailleurs pas à sa première grande scène : elle a disputé la Red Bull BC One World Final à seulement 16 ans, en 2022 à New York, aux côtés de... son frère.
Et c'est précisément là que l'histoire prend une tournure presque trop belle pour être vraie. Quelques instants après le sacre de sa sœur, B-Boy Marlone a remporté à son tour la compétition masculine. Celui qui lui a transmis sa passion du breaking évolue avec elle au sein du même crew depuis des années. Reconnu pour un flow dynamique et créatif aux mouvements puissants, Marlone arrive avec un palmarès déjà solide sur la scène internationale : une présence à la World Final 2022, un titre de champion du monde du Battle of the Year en 2 contre 2 cette même année, et une victoire au World Battle en 2024.
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Une journée à guichet fermé entre compétition et transmission
Pendant près de dix heures, qualifications et battles se sont enchaînées au Point Fort d'Aubervilliers, lieu historique de la street culture. Seize B-Boys et seize B-Girls se sont affrontés sous le regard d'un jury composé de Khalil, Lil G et Ayu, portés par l'énergie des hosts Willy Style et Momoze, et les beats posés par les DJs Kopt-R et One Up.
Au-delà des battles, la journée a aussi célébré la mémoire de cette discipline, avec une exposition photographique dédiée aux archives de la scène française signée Willy Vainqueur.
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Direction Toronto pour écrire un nouveau chapitre
Kimie et Marlone représenteront donc la France ensemble lors de la prochaine Red Bull BC One World Final, le 29 novembre 2026 à Toronto. Une aventure qu'ils vivent côte à côte depuis près de dix ans, et qui pourrait bientôt les voir inscrire leurs deux noms aux côtés des plus grands B-Boys et B-Girls de la planète.
Rappel utile pour les novices : Red Bull BC One reste la compétition de breaking la plus prestigieuse au monde depuis sa création en 2004, une discipline devenue olympique lors des Jeux de Paris 2024. Autant dire que le rendez-vous canadien sera l'un des temps forts de la saison.