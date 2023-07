Red Bull BC One enflamme l’Opéra Comédie

Red Bull BC One Cypher France La plus prestigieuse compétition de breaking 1vs1 au monde, Red Bull BC One, est de retour en 2023 ! Rendez-vous à l'Opéra Comédie de Montpellier Montpellier les 7 et 8 juillet pour le savoir.

) et se faire une place dans le Top 32 (16 B-boys et 16 B-Girls). Pour y arriver chacun et chacune sait qu’il va devoir se dépasser pour séduire un jury composé de trois légendes de la discipline -

Depuis une heure déjà, ils sont plus d’une centaine à s’activer dans les coulisses bouillonnantes de l’Opéra. Certains se préparent physiquement quand d’autres s’enferment dans leur bulle, écouteurs dans les oreilles. Focus. Tous ont un seul et même objectif : rejoindre les B-Boys et B-Girls qui sont déjà qualifiés lors des précédents Cypher (

Cette mixité des âges, c’est d’ailleurs qui se caractérise cette édition 2023. En tout cas selon les mots de B-Girl Aby qu’on croise à l’heure du déjeuner le lendemain. La veille, elle est parvenue à se qualifier pour la finale nationale de la compétition. « C’est un melting hyper intéressant », dit-elle. « Quand on pense que B-Girl Saym (vainqueur la veille également) a 40 ans et qu’elle est mère de deux enfants, c’est complètement fou ! Ça prouve que cette discipline n’est que passion et traverse les âges. »

Aby est accompagnée de Yann, qui a su démarquer également la veille chez les hommes. « Il y avait beaucoup de concurrence et un sacré niveau », nous dit-il. « C’était compliqué de sortir son épingle du jeu mais je suis fier de l’avoir fait. Ça peut mettre un peu de pression parce que c’est la plus grande compétition de breaking au monde mais il faut réussir à en faire abstraction car l’objectif final, c’est de se démarquer face aux meilleurs B-Boys et B-Girls. » Même son de cloche pour Aby : « c’est un bel accomplissement, mais c’est ce soir la vraie guerre ! », s’exclame-t-elle.

Le soir venu justement, ils sont plus d’un millier de spectateurs à s’installer dans les fauteuils rouges de la Grande salle de l’Opéra, tandis que les 32 B-Boys et B-Girls sélectionnés s’échauffent dans la salle Molière - une salle de spectacle annexe à la salle principale - sous le regard des anges peints au plafond. On y croise B-Girl Aby qui confie à l’une de ses concurrentes que le stress commence à monter.

Pendant ce temps, dans la Grande salle quasi comble, le compte-à-rebours est lancé et l’ambiance commence à chauffer. Il faut dire que Momoze et Willy Style, les MC’s de la soirée, font le show pour faire patienter le public avant que les juges de la soirée débarquent un par un. En quelques pas, à peine, ils prouvent à toutes les personnes présentes dans la salle qu’ils sont encore au sommet. De qui parle-t-on ? De B-Girl San Andrea, B-Boy Sunni et B-Boy Abdel. Tout le monde est prêt.

Après 1h30 les 8èmes de finales voient se qualifier Martin, Shaymin, Marlone, Yann, Khalil, Neossan et Link le Neil et Willy chez les hommes et Ninah, Saym, Marta,