Red Bull BC One 2023 : on connaît les qualifié(e)s du nord !

Red Bull BC One World Final Paris Regardez la 20ème édition de la finale mondiale de Red Bull BC One au Stade Roland-Garros, à Paris en direct live vidéo le 21 octobre 2023 !

Red Bull BC One Cypher France La plus prestigieuse compétition de breaking 1vs1 au monde, Red Bull BC One, est de retour en 2023 ! Rendez-vous à Montpellier le 9 juillet pour le savoir.

Red Bull BC One Le Red Bull BC One est la plus grande compétition de B-Boy et B-Girl du monde. Chaque année des milliers de danseurs tentent de décrocher une place pour la World Final..

, la plus grande compétition du genre en 1V1, sera organisée au stade Roland-Garros le 21 octobre prochain. Et vous pouvez d’ailleurs