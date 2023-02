Red Bull BC One 2023 : découvrez les qualifié(e)s de l’Ouest !

Le dimanche 19 février, 280 personnes se sont donc rassemblées du côté de l’espace New Factory de Nantes pour assister aux beaux battles du cypher de l’ouest, disputés par 116 Bboys et 20 Bgirls. Noe (vainqueur), Marlone, Neosan et Where Is It ont été les meilleurs chez les hommes, tandis que Anita, Mia, Ju et

(championne du cypher) ont dominé la catégorie féminine. On les retrouvera donc avec plaisir à Montpellier dans quelques mois.