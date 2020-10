Qui sont les grands gagnants du Red Bull BC One E-Battle ?

Le 24 octobre, les quatre meilleurs danseurs se sont affrontés en demi-finales et finales du Red Bull BC One E-Battle 2020 . Au terme de six battles passionnants, deux nouveaux champions ont été sacrés : la Belge Madmax et le Russe Gun . Ils rejoindront la finale mondiale du Red Bull BC One qui aura lieu en 2021.

Revivez les phases finales ici :

Demi-finales et finales

Alors que 800 candidats du monde entier ont tenté leur chance, seuls les quatre meilleurs B-Boys - Jamal , TawFiQ , The Wolfer et Gun - et les quatre meilleures B-Girls : Yell , Nadia , Madmax et Art se sont finalement affrontés dans ces phases finales .

Redchild et les trois juges © Leo Rosas/Red Bull Content Pool

Elles ont été animées par Redchild , qui était accompagné du légendaire Crazy Legs, du DJ allemand Just-A-Kid aux platines, et des juges AT, Lilou et Aslan, en charge de prendre la décision la plus importante du Red Bull BC One E-Battle 2020.

Demi-finales

Yell vs Nadia

Yell, championne sud-coréenne du Red Bull BC One Cypher 2019, a tout donné face à la B-Girl russe Nadia. Si les deux danseuses ont offert aux juges et aux viewers leurs pas les plus complexes pour tenter d'obtenir une place en finale, c'est finalement la Russe Nadia qui y est parvenu, à l'unanimité.

Nadia a batuu Yell en demi-finale © Little Shao/Red Bull Content Pool

Art vs Madmax

Capuches sur la tête, les deux B-Girls sont toutes les deux arrivées plus que déterminées. Art dans un grand studio, et Madmax en plein coeur d'un centre commercial.

Freezes, jeux de jambes et autres pas hallucinants ont permis à Art d'atteindre ces demi-finales où elle a, une fois de plus, prouvé à tout le monde qu'elle jouait dans la cour des grands. C'est pourtant la Belge Madmax, parée de ses lunettes bleues, que les juges ont choisi d'emmener en finale.

Jamal vs TawfiQ

Jamal et TawfiQ nous ont offert un battle explosif. Tous deux accompagnés de leur crew que l'on pouvait apercevoir derrière eux, les deux B-Boys se sont livrés une bataille sans merci au terme de laquelle TawfiQ s'est imposé.

TawfiQ s'est qualifié pour la finale © Tawfiq

The Wolfer vs Gun

Tout comme les deux précédents, The Wolfer et Gun se sont produits devant leur crew venus les encourager. Les deux B-Boys se sont lancés dans une chorégraphie énergique, créative et passionnante sans jamais flancher. C'est finalement Gun qui a obtenu le précieux sésame pour la finale.

Finales

"Soyez spontanés, surprenants et donnez tout." Voici le conseil que Crazy Legs a donné aux danseurs juste avant la finale. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait.

Nadia vs Madmax

Madmax, championne du Red Bull BC One E-Battle 2020 © Little Shao

Nadia et Madmax étaient visiblement heureuses à l'idée de s'affronter. Dans des styles très similaires, les deux B-Girls se sont lancées dans une série de mouvements tous plus inventifs et énergiques.

Ces similitudes ont rendu ce battle très serré. Le vote d'Aslan est allé à Nadia, celui d'AT à Madmax et le vote décisif de Lilou a finalement offert la victoire à Madmax.

"Je ne voulais pas participer au début, et maintenant j'ai gagné", a-t-elle confié alors qu'elle commençait à peine à réaliser qu'elle était la championne du B-Girl E-Battle 2020.

TawfiQ vs Gun

Gun, champion du Red Bull BC One E-Battle 2020 © Nika Kramer/Red Bull Content Pool

On a assisté à un véritable choc des titans. TawfiQ, ses freezes complètement dingues et glissades au sol contre Gun, ses jeux de jambes et autres figures de transitions dont lui seul à le secret.

Alors que le suspense était insoutenable pour les deux danseurs qui s'étaient réunis avec leur crew pour entendre la décision ultime des juges, les trois ont attribué leur vote à Gun.

"Je suis super content. J'étais vraiment motivé et je me suis beaucoup entraîné, encore plus que d'habitude", a déclaré Gun après sa victoire.

Gun et Madmax remportent non seulement le titre de champions 2020 du Red Bull BC One E-Battle, mais aussi les platines Technics SL-1200/1210MK7R Red Bull BC One Limited Edition et se hissent dans le Top 16 pour la finale mondiale 2021 du Red Bull BC One. Bravo à eux !

Les Technics SL-1200/1210MK7R Red Bull BC One Limited Edition © Leo Rosas/Red Bull Content Pool