Amir et Logistx remportent la finale mondiale du RB BC One !

Red Bull BC One Le Red Bull BC One est la plus grande compétition …

. Dans une salle surchauffée, l’outsider a tracé son chemin au milieu des favoris pour décrocher la ceinture mondiale. Après avoir déjà remporté le Red Bull Cypher Kazakhstan et atteint cette semaine la finale du Last Chance Cypher, le Kazakh est allé au bout de son rêve dans la plus prestigieuse compétition de breaking au monde. En finale, dans l’ultime battle de la soirée, il s’impose contre le Canadien Phil Wizard par trois juges à deux.“J’ai senti la puissance à l’intérieur de moi et j’ai pu la montrer sur scène, a commenté Amir en recevant son nouveau titre de champion du monde. C’est une grande fierté. Pour moi, c’est le début d’une super histoire.“

Plus tôt, en demi-finale, Amir a réussi à s’extirper du piège tendu par la légende américaine Flea Rock. Le vétéran de l’épreuve, du haut de ses 36 ans, a tenté d’imposer son style légendaire face à la fougue du Kazakh. Mais Amir a répondu avec une impressionnante démonstration technique. Il a répété cela ensuite en finale et succède ainsi au Hollandais Menno au palmarès.

Plus tôt, en demi-finale, Amir a réussi à s’extirper du piège tendu par la légende américaine Flea Rock. Le vétéran de l’épreuve, du haut de ses 36 ans, a tenté d’imposer son style légendaire face à la fougue du Kazakh. Mais Amir a répondu avec une impressionnante démonstration technique. Il a répété cela ensuite en finale et succède ainsi au Hollandais Menno au palmarès.

Plus tôt, en demi-finale, Amir a réussi à s’extirper du piège tendu par la légende américaine Flea Rock. Le vétéran de l’épreuve, du haut de ses 36 ans, a tenté d’imposer son style légendaire face à la fougue du Kazakh. Mais Amir a répondu avec une impressionnante démonstration technique. Il a répété cela ensuite en finale et succède ainsi au Hollandais Menno au palmarès.