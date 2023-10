Red Bull BC One : qui participera au Last Chance Cypher ?

Red Bull BC One World Final Paris Regardez la 20ème édition de la finale mondiale de Red Bull BC One au Stade Roland-Garros, à Paris en direct live vidéo le 21 octobre 2023 !

Red Bull BC One Le Red Bull BC One est la plus grande compétition de B-Boy et B-Girl du monde. Chaque année des milliers de danseurs tentent de décrocher une place pour la World Final..

Le Last Chance Cypher, c'est la dernière étape avant la grande échéance de Red Bull BC One,