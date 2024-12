Menno et India couronnés champions du Red Bull BC One 2024 à Rio De Janeiro

La Farmasi Arena de Rio de Janeiro débordait d'une énergie folle le 7 décembre, lorsque les meilleurs breakers du monde sont entrés sur la scène de la Red Bull BC One 2024 World Final . Avec en toile de fond les rythmes vibrants et l'esprit contagieux du Brésil, elle a donné lieu à des battles inoubliables et a couronné deux nouveaux champions.

Sous les cris de soutien de la foule carioca, 16 b-boys et 16 b-girls ont montré leur passion, leur créativité et leurs skills, s'affrontant au cours de rounds intenses pour le titre ultime de breaking. À la fin de la soirée, Menno et India ont remporté la victoire.

La Red Bull BC One World Final 2024 a fait vibrer Rio de Janeiro © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

01 Le rythme de Rio est devenu le battement de cœur du breaking

Dès que les lumières se sont éteintes, la finale mondiale du Red Bull BC One 2024 à Rio de Janeiro s'est enflammée. Les hôtes, Amjad et Magá Moura, ont hypnotisé la foule, apportant humour, énergie et un amour profond pour la culture hip-hop à chaque moment sur scène. Derrière les platines, DJ Nobunaga a fait tourner un incroyable mélange de morceaux, complétant parfaitement les performances dynamiques des breakers et faisant rebondir la foule toute la nuit.

Les juges - Jeromeskee, Narumi, Amir, Roxy et Lil G - ont soigneusement analysé chaque move, flow et freeze, ayant la tâche la plus difficile de la soirée : décider qui a remporté la victoire.

Amir, Narumi, Jeromeskee, Roxy et Lil G étaient les juges © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

L'énergie dans la salle était survoltée grâce au Red Bull BC One Camp Rio, qui s'est tenu dans les jours précédant la finale. Cette célébration de trois jours a donné lieu à des battles exaltantes, des ateliers pratiques et un échange d'idées enrichissant, ce qui en a fait une plaque tournante pour la communauté mondiale du breaking. Au moment où la scène de la finale mondiale a été mise en place, la foule était échauffée, prête à applaudir et débordante d'impatience pour les battles à venir.

02 Les temps forts des battles de 2024

Les battles de la finale mondiale 2024 du Red Bull BC One ont été une masterclass en termes de style, de créativité et d'énergie de la foule, chaque breaker apportant son flair unique sur la scène de Rio. Dès les premières manches, le public s'est montré enthousiaste, la première battle de b-boy entre Hiro10 et Samuka enflammant la nuit et donnant le ton d'une soirée de performances endiablées. Le public a également joué son rôle, scandant les noms de ses favoris, notamment les Brésiliens Toquinha, Mini Japa, Leony et Samuka. Ils ont également adopté des talents internationaux comme la Japonaise Yasmin, qui s'est inclinée gracieusement devant le public et la scène après avoir perdu de justesse, et Alvin, qui a impressionné par ses acrobaties exceptionnelles.

Samuka danse lors d'un battle © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Toquinha est entrée dans l'histoire en devenant la première b-girl brésilienne à atteindre les demi-finales, s'attirant des acclamations assourdissantes à chaque tour. Même entre les tours, l'énergie n'est jamais retombée et même les mères avec leurs enfants ont dansé joyeusement dans le public, incarnant l'esprit de fête de la soirée. Cette a atteint un autre sommet avec un affrontement épique Red Bull BC One All Star entre Menno et Victor , deux champions du monde à plusieurs reprises. Cette fois, Menno a remporté la victoire dans ce choc des titans et il a établi un nouveau record.

Toquinha est la première b-girl brésilienne à atteindre les demi-finales © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

03 Deux fois plus de gloire, quatre fois plus d'héritage : India et Menno se hissent vers de nouveaux sommets

La finale mondiale 2024 du Red Bull BC One a couronné deux champions qui ont marqué l'histoire du breaking. B-Girl India et B-Boy Menno sont tous deux originaires des Pays-Bas et représentent le crew Hustle Kidz. C'est la première fois dans l'histoire du Red Bull BC One que les deux vainqueurs sont originaires du même pays, et, encore plus étonnant : du même crew.

B-Girl India triomphe lors de la Red Bull BC One World Final à Rio © Little Shao/Red Bull Content Pool

B-Girl India a remporté son deuxième titre Red Bull BC One, en remportant le remake de la battle finale de 2021 contre Logistx en demi-finale et en battant Nicka en finale grâce à un mélange impeccable de puissance, de précision et de créativité. Célébrant sa victoire, B-Girl India a déclaré : "Je suis tellement heureuse de remporter mon deuxième titre Red Bull BC One ici à Rio. Cela signifie beaucoup, surtout parce que j'ai gagné la même année que mon coéquipier et mentor."

Pendant ce temps, Menno a gravé son nom encore plus profondément dans l'histoire du Red Bull BC One en remportant la ceinture pour la quatrième fois. Un exploit qu'aucun breaker n'avait réalisé auparavant. Il a déclaré : "Je me sens incroyable, je suis super heureux et encore sous le choc. Ce titre signifie beaucoup pour moi car c'est ma quatrième ceinture et personne n'a obtenu quatre ceintures. Être le premier à franchir cette étape me paraît incroyable."

Les deux champions ont non seulement apporté de la fierté à leur crew et leur pays, mais ils ont également mis en lumière l'évolution mondiale du breaking en s'imposant sur la scène de Rio. Leurs victoires témoignent d'années de dévouement, d'un engagement inébranlable envers le métier et de la poursuite incessante de l'excellence qui définit les champions du Red Bull BC One.

Menno a remporté sa quatrième ceinture du Red Bull BC One © Little Shao/Red Bull Content Pool

04 Le Red Bull BC One écrit l'avenir du breaking

La nuit a été une célébration de l'héritage durable du breaking et de son brillant avenir. Des battles époustouflantes au couronnement de nouveaux champions, l'événement a mis en valeur le talent des breakers d'aujourd'hui et montré que la culture hip-hop elle-même est intemporelle.

Cette année a eu un poids particulier, car le breaking continue de monter en puissance sur la scène mondiale. Les breakers de Rio ont prouvé que cette forme d'art est plus qu'un sport : c'est un style de vie, un mouvement et un langage mondial qui unit les générations.

Certaines histoires peuvent se terminer après un chapitre, mais le Red Bull BC One est là pour rester, continuant à nourrir et à élever la scène pour les années à venir. Les champions de ce soir ont peut-être quitté la scène, mais leur impact, et la culture du breaking, se répercuteront plus forts que jamais.

Revivez toute la magie de la finale mondiale du Red Bull BC One 2024 ci-dessous :

EN REPLAY: Red Bull BC One World Final Brésil Les meilleurs b-boys et b-girls du monde s'affronteront au cœur de l'une des villes les plus vibrantes du monde. Regardez le Red Bull BC One World Final 2024 à Rio en replay ici sur Red Bull TV !

Le Red Bull BC One 2025 va poser ses valises au Japon !

Alors que les rideaux se ferment sur une nuit inoubliable à Rio, la scène est déjà prête pour le prochain chapitre. La finale mondiale du Red Bull BC One 2025 illuminera Tokyo, apportant l'énergie et l'art du breaking dans les rues japonaises.

Prends tes billets pour le Japon dès maintenant . Hajime !