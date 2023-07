Les juges de la Finale 2022 du Red Bull BC One nous expliquent leurs notes

FaBGirl: Les trois choses auxquelles je fais attention sont la technique, l'interprétation et la qualité artistique. Pour la technique, je regarde la dextérité, la finesse de la motricité, le degré de difficulté et la dynamique quant aux orientations, rotations, vitesses et figures; comment tout cela se répercute dans les mouvements, en plus de constater si ils sont variés. Pour l'interprétation, je regarde la performance et fais attention à la composition, à la narration choisie, aux éléments de surprise, l'authenticité, la musicalité (le tempo, les textures, les accents, les syncopes et les phrases), à la confiance que les candidats dégagent et la personnalité. Et pour la qualité artistique, je regarde la créativité, la présence sur scène, la posture, comment les mouvements de base sont présentés, la signature et si il y a biting (copie d'un mouvement d'un autre participant, ndlr).

Kid Glyde: Je recherche quelqu'un qui va dominer la scène grâce à son style, son arsenal et son approche. Comment chaque candidat répond et interagit avec son adversaire. Comment ils exécutent leurs mouvements, ce qu'ils choisissent comme stratégie et comment ils répondent à toutes les variations pendant la battle.

Jey: Je regarde l'originalité, l'authenticité et l'exécution.

Ayumi: C'est compliqué de n'en choisir que trois, mais j'aime voir si les candidats sont capables d'exprimer leur style et leur petit truc en plus. Je pense que c'est très important d'être capable de s'exprimer pleinement dans l'instant. Je regarde aussi les variations de mouvement, et je pense que c'est important de bien contrôler son corps et surtout de kiffer.

Sick: Je pense que les mouvements de base sont naturels pour les breakers, donc la première chose pour moi est ce qu'ils amènent en tant que danseur comme personnalité et caractère. Le deuxième c'est de voir si les mouvements sont variés. Le troisième, c'est si la chorégraphie est réalisée parfaitement.