Les Classiques de Red Bull – BORA – hansgrohe influencées par le football

Red Bull – BORA – hansgrohe réalise son meilleur début de saison sur les Classiques depuis l’ère Peter Sagan, et le secret derrière cet essor ne se trouve pas seulement dans les jambes, mais aussi dans le "vestiaire".

Après un week-end d’ouverture au cours duquel l’équipe a pris plus de points au classement général UCI que n’importe quelle autre formation, Dempster a révélé dans une interview publiée par l’équipe, qu’un changement culturel inspiré du football professionnel avait transformé un groupe de "coureurs individuels" en une véritable unité tactique.

La force du collectif

Tim van Dijke a pris la troisième place sur l’Omloop Het Nieuwsblad © Twila Federica Muzzi/Red Bull Content Pool

Le changement a commencé avec l’arrivée de deux nouveaux directeurs sportifs, Sven Vanthourenhout et Shane Archbold, qui ont davantage mis l’accent sur des espaces communs au sein de la formation, au lieu de laisser chacun faire des choses de son côté. Dempster a évoqué de "petits changements inspirés du football", comme l’ajout d’une salle de kiné commune.

"Les coureurs récupèrent ensemble, regardent les replays des courses, rigolent et passent du temps ensemble", a expliqué Dempster. "Cela crée une ambiance différente par rapport à l’an dernier. Cela renforce l’esprit d’équipe. Cet environnement compte énormément."

Un changement d’état d’esprit

Bien plus forte en tant qu’équipe © Twila Federica Muzzi/Red Bull Content Pool

Les résultats de l’équipe sur la route, notamment le podium de Tim van Dijke sur l’Omloop Het Nieuwsblad et la victoire de Jordi Meeus sur Le Samyn, peuvent être vus comme des conséquences directes d’un nouveau changement mental au sein de l’équipe, selon Dempster.

Il explique que les Classiques sont particulièrement dures, à la fois sur les plans technique et émotionnel, ce qui fait que l’alchimie collective est quelque chose dont vous avez vraiment besoin, et pas simplement un petit plus appréciable. "Le plus grand changement, c’est l’état d’esprit", a-t-il déclaré. "Vous êtes plus fort au sein d’une équipe soudée qu’en étant seul."

Tourner la page de l’ère du "même maillot"

Tous les coureurs profitent de la culture du "vestiaire" de l’équipe © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Cette transformation marque aussi une rupture nette avec 2025, selon Zak Dempster. En se référant à l’analyse du coureur Laurence Pithie, il a reconnu que l’équipe fonctionnait auparavant davantage comme "un groupe de gars portant le même maillot et disputant la même course".

En bâtissant une culture du "vestiaire" où les coureurs analysent les courses et se détendent ensemble, Red Bull – BORA – hansgrohe essaie de remplacer les ambitions individuelles par une dynamique collective. Et à l’heure actuelle, la formation s’impose comme celle à battre alors que le peloton se dirige vers les routes blanches de Toscane, puis au-delà vers les pavés exigeants des Flandres et de Roubaix .