Red Bull – BORA – hansgrohe : pourquoi le 13 est à l'envers sur le Tour

Lors des débuts de l'équipe sur le Tour en 2014, c'est déjà l'étape 13 qui l'a placée sous les projecteurs du monde cycliste. En 2018, la formation s'imposait sur cette même étape. Un an plus tard, le dossard 13 épinglé à l'envers se révélait à nouveau porte-bonheur : Peter Sagan y décrochait son

, tandis que l'équipe frôlait le podium final à Paris comme jamais auparavant. La panoplie des

témoigne de cette progression saison après saison.