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© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool
Cyclisme
Red Bull – BORA – hansgrohe : pourquoi le 13 est à l'envers sur le Tour
Pourquoi un 13 à l'envers trône-t-il sur le maillot du Tour de France de Red Bull – BORA – hansgrohe ? Retour sur une superstition, l'histoire de l'équipe et le message porté par ce nouveau design.
Le compte à rebours vers le Tour de France est officiellement lancé pour Red Bull – BORA – hansgrohe. À quelques jours du plus grand rendez-vous du cyclisme, Florian Lipowitz et Remco Evenepoel ont dévoilé la nouvelle tenue de l'équipe depuis le sommet de la Tour olympique de Munich. Un détail glissé sur le maillot devrait faire parler : un 13 à l'envers. Découvrez-en la symbolique ci-dessous :
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Pourquoi les coureurs du Tour de France portent le dossard 13 à l'envers
Au fil des décennies, une croyance s'est installée dans le peloton : le coureur qui hérite du dossard 13 serait promis à la malchance. Que l'on y adhère vraiment ou non, la superstition est devenue l'une des traditions les plus tenaces du cyclisme. Les coureurs à qui l'on remet ce numéro l'épinglent souvent à l'envers pour conjurer le mauvais sort ; d'autres préfèrent le plier ou le dissimuler à moitié. Vainqueurs du Tour comme domestiques s'y sont livrés au fil des ans, et le petit rituel refait discrètement surface chaque mois de juillet.
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Pourquoi l'équipe cycliste Red Bull – BORA – hansgrohe a fait sien le numéro 13
Pour l'équipe Red Bull – BORA – hansgrohe, le 13 raconte pourtant une tout autre histoire. Le Grand Départ de Barcelone marquera cette année la 13ᵉ participation de la formation au Tour de France. Et il se trouve que Lipowitz comme Evenepoel ont décroché leur première victoire pro avec le dossard numéro 13 sur le dos.
Lors des débuts de l'équipe sur le Tour en 2014, c'est déjà l'étape 13 qui l'a placée sous les projecteurs du monde cycliste. En 2018, la formation s'imposait sur cette même étape. Un an plus tard, le dossard 13 épinglé à l'envers se révélait à nouveau porte-bonheur : Peter Sagan y décrochait son Maillot Vert record, tandis que l'équipe frôlait le podium final à Paris comme jamais auparavant. La panoplie des maillots Red Bull – BORA – hansgrohe sur le Tour témoigne de cette progression saison après saison.
Le numéro 13 me portera peut-être chance. J'ai hâte de faire ce Tour, et surtout d'aborder le 13ᵉ Tour de notre équipe.
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Un 13 au cœur du nouveau maillot du Tour
Plutôt que de dissimuler ce numéro, Red Bull – BORA – hansgrohe l'a placé en pleine lumière. Le 13 inversé forme la pièce maîtresse du nouveau maillot du Tour : il se détache sur un habillage bleu et blanc et transforme une vieille superstition du peloton en signe distinctif à revendiquer. Pour tout comprendre aux tenues qui rythment la Grande Boucle, consultez notre guide complet sur les maillots du Tour de France. C'est un pied de nez à la tradition : ce que beaucoup de coureurs ont cherché à masquer devient ici l'élément que l'on ne peut plus manquer.
Quelques coureurs marquants qui ont épinglé leur dossard 13 à l'envers :
- Tom Boonen (quadruple vainqueur de Paris-Roubaix, Maillot Vert du Tour de France)
- Marcus Burghardt (vainqueur d'étape sur le Tour, champion d'Allemagne 2017)
- Tiesj Benoot (vainqueur des Strade Bianche)
Quand Florian Lipowitz et Remco Evenepoel emmèneront l'équipe sur ce Tour de France, ce n'est donc pas qu'un nouveau maillot qu'ils porteront. Ils défendront un design qui prend à bras-le-corps l'une des plus vieilles superstitions du cyclisme, et fait d'un numéro autrefois redouté un symbole d'assurance, d'ambition et de conviction.
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