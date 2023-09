Red Bull Bowl Rippers 2023  : enquête d'action à Marseille

Dans l'enceinte emblématique du Prado à Marseille, le Red Bull Bowl Rippers 2023 a une fois de plus redéfini les limites du skateboard . Cet événement légendaire a célébré sa 6ème édition en beauté, avec des figures acrobatiques et des compétiteurs incroyables… On laisse tomber ! Ces quelques lignes ont été générées par Chat GPT, auquel nous avons demandé par curiosité de nous produire un report du Red Bull Bowl Rippers, contest international sans équivalent. Mais aucune IA, existante ou à venir, n’est à même de raconter un tel week-end.

Matheron et Matheron

Vincent les mains © Red Bull Content Pool/Nicolas Jacquemin

Il y a bien évidemment eu du gros skate, et vous retrouverez tous les résultats de la compétition en checkant cette story , avec des pros et de jeunes amateurs, hommes et femmes, qui ont donné leur max sur des formats solo de 45 secondes et des jams allant de 5 à 7 mn.

Les jams. Ce format propre au Red Bull Bowl Rippers représente l’essence même de cet évènement : du skate d’acharné, jusqu’aux limites, dans le respect des autres riders et leurs lignes et avec une énorme envie de faire plaisir au public. Fans de skate ou familles de passage sur la plage du Prado jouxtant le bowl, la foule (près de 10 000 personnes sur l’ensemble du week-end) a eu droit à des performances d’une intensité extrême : du pur skateboard.

Le terrain de jeu des riders ? Le fameux bowl du Prado , mythique, parce que l’un des plus qualitatifs d’Europe, construit avant même le fameux park de Venice Beach en Californie, et présent dans LE jeu vidéo de skateboard : Tony Hawk Pro Skater . Un bowl qui a vu par le passé les plus grands skateurs mondiaux se défier lors des mythiques Quiksilver Bowlriders, et qui, pour chaque édition du Red Bull Bowl Rippers, est redécoré. Il était cette fois teinté d’un bleu marin et azur très marseillais. Sur certaines courbes du park, ont été inscrits les noms des précédents vainqueurs des Bowlriders, des Sosh Freestyle Cup et Red Bull Bowl Rippers. On trouvait également sur le spine un pochoir d’un portrait d’Axel, rider emblématique du Prado et décédé en 2013. Une plaque lui est aussi dédiée sur une section du bowl, sur la raquette que le local Vincent Matheron n’a pas hésité à rider, en mode wheelie. Un bel hommage, par le skate. Vincent portait d'ailleurs un t-shirt « Axelus Wallace » à son effigie durant la finale du dimanche.

Le jeune frère de Vincent Matheron, Nathan, était lui aussi présent dans la compétition. En mode machine.

Nathan en plein vol © Red Bull Content Pool/Pierre-Antoine Lalaude

Monsieur Vincent Matheron, le "proprio" de ce bowl du Prado, skateur marseillais de 25 ans, toujours d’attaque et convivial, fan de heavy metal et déjà passé par la case JO au Japon en 2021. L’un des plus crédibles représentants du skate français, au Prado comme chez lui, et qui nous a fait plaisir ce week-end, avec ses runs bien déterminés.

Son jeune frère Nathan était aussi présent dans la compétition, atteignant les finales pros depuis les qualifications amateurs. En mode machine. Lui et les autres jeunes riders ont fait sensation, des gâchettes locales comme Jean Pantaleo (un pro, deuxième de la compétition), Tom Martin (amateur, 8ème) ou Eliot Monnet (amateur, 10ème) ou encore Eliott Barral, venu de Grenoble. Les futurs patrons de la compétition seront assurément ces kids que nous avons vus se déchaîner, mettant la pression à des pros dont l’amplitude était belle à voir, mais conscients que la relève gratte sérieusement à la porte. Cela dit : rider avec et contre des skateurs de renom, les young guns n’en revenaient pas eux-mêmes.

Soleil et gros son © Red Bull Content Pool/Nicolas Jacquemin

Cacatoès et Motörhead

Dans le public, une foule bigarrée et multigénérationnelle. On nota même la présence d’un authentique Cacatoès blanc sur le bras d’une spectatrice. Il lui aurait été difficile de répéter tous ce que les speakers de l’évènement - Greg Poissonnier et Thomas Walks - ont pu balancer durant le week-end, motivant public comme riders à donner le meilleur d’eux-mêmes, à base de « raoooooooooouh », « skateboard plaisir » ou « ce qui se passe quelque part reste quelque part » (ou quelque chose d’approchant à peu près aussi absurde).

Et l’on peut dire que les DJs de l’évènement ont gâté ces deux fans de rock burné. Kwazar et Toma se sont succédé aux platines de « l’Event Car » Red Bull (un super truck aux couleurs de la marque incluant un DJ booth) percutant l’audience de punk rock, heavy metal, thrash metal, popcore, punk à roulettes (le Living for Today de Pennywise, tellement en phase avec la vibe de l’event : du pur skate, tout de suite et maintenant) et parfois de classiques de rap U.S.. Nous avons même eu droit à des tracks improbables, car les riders avaient la possibilité de choisir leur musique pour leurs passages solos. Mention spéciale à Emilie Alexandre et son Emilie Jolie, et à Jean Pantaleo pour sa Petite Marie par Francis Cabrel.

L’hymne skatos de Suicidal Tendencies, Possessed to Skate, a rendu fou Jean Pantaleo.

Il fallait voir les skateurs se déchaîner sur du Motörhead, Megadeth, Lamb of God ou du Slipknot, sans oublier le fameux groupe de Venice Beach, Californie, Suicidal Tendencies, dont l’hymne skatos Possessed to Skate a rendu fou Pantaleo, qui a la fin de la Jam de la finale pro a tenté près d’une dizaine de fois un énoooooooorme transfert sur la transition qui lui avait permis de remporter l’édition 2020 du Red Bull Bowl Rippers .

Cette fois, comme Aaron « Jaws » Homoki en son temps, il a décidé de tenter cette transition en backside 360. Malheureusement sans succès, mais là n’était pas l’important. Avec son flow incroyable, en marcel, pantalon blanc de grosse toile et bonnet à la Ben Harper, le Marseillais a gâté le Prado. Acharnée tout comme lui, la japonaise Yurin Fujii a tenté un flip indy sur la raquette, chutant à plusieurs reprises, mais revenant sans cesse à la charge, jusqu’à le rentrer et faire exploser le Prado d’une clameur incroyable.

Danny et Heidi

Plus les « heats » (séquences de qualifications) avançaient, systématiquement clôturés par les incroyables jams, plus le niveau et la motivation montaient. Au point qu’il était parfois difficile de suivre tous les skaters engagés au même moment dans le bowl et enchaînant des tricks monstrueux. Tom Schaar, l’Américain d’1,85 m, prenant des hauteurs dingues avec ses lignes massives ; Ethan Copeland, l’Australien, avec sa casquette Boston, une véritable roquette et capable d’un pop et d’une adhérence incroyables ; Gavin Bottger, 16 ans, kid d’Oceanside en Californie, tellement efficace dans ce bowl gargantuesque par rapport aux proportions mini de ce rider ; Robin Bolian, vainqueur de la compétition en 2016, était de retour en compétition (et visiblement super heureux) et s’est déchaîné ; le jeune Eliot Monnet impressionnant sur son passage solo de finale ; aussi, le Brésilien Pedro Quintas, bien solide, avec des anneaux olympiques tatoués sur ses abdos saillants (et qui semblait aimer se mettre torse nu) ; l’espagnol Danny Léon a fait montre d’une assurance bluffante, jusqu’à s’offrir sa première victoire au Red Bull Bowl Rippers après de multiples participations. Malgré une lutte féroce dans le bowl, on a pu apprécier une belle camaraderie. Les gars étaient bien là pour mettre la concurrence à terre, mais avec un beau respect des adversaires. Inspirant.

Les filles n’étaient pas venues juste pour frôler le coping.

Girl just wanna have fun © Red Bull Content Pool/Pierre-Antoine Lalaude

Une sensation encore plus exacerbée chez les filles (présentes depuis trois éditions), une véritable bande de potes, surmotivées et engagées, qui se motivaient à fond. Des Françaises bien solides comme Madeleine Larcheron, venue des Landes, et la jeune Janis Billon, marseillaise, 15 ans seulement et bien prometteuse. Ou encore l’Américaine Jordan Santana (avec son gros hoodie par 30 degrés) qui part en McTwist sur le In Bloom de Nirvana. En fleurs nos rideuses, mais déjà très expérimentées et affirmées. L’Américaine Ruby Lilley s’est également bien jetée, et termine deuxième de la compétition.

Une autre Américaine, Bryce Wettstein, genre de Heidi du skate, venue avec sa combi short et son ombrelle rouge, mais bien là pour briller, remporte ce Red Bull Bowl Rippers. Les filles n’étaient pas venues juste pour frôler le coping, mais bien pour envoyer des airs et s’attaquer à l’une des extensions du bowl spécialement conçues pour l’évènement et dotée d’une « margelle » en béton, façon de bord de piscine US, mode Californie. Là où le bowl riding a débuté à la fin des années 70, dans des piscines, vides pour cause de restrictions de consommation de l’eau, ces fameuses pools offrant aux surfeurs urbains de superbes courbes, mais aussi des sections verticales les poussant à inventer les tricks les plus radicaux.

Micro-rampe et pizzas

Le Mont Fuiji © Red Bull Content Pool/Nicolas Jacquemin

Les tricks. Les tricks. Les tricks ! Ils étaient au cœur de l’event tout le week-end, notamment lors du Best Trick présenté par Samsung le samedi en fin de journée, l’un des plus beaux moments du week-end. Les boys et girls s’y sont donnés jusqu’à épuisement. La légende US Chris Gregson (filmeur pour Thrasher) l’emporte chez les hommes avec un frontside flip noseblunt slide, et la japonaise Yurin Fujii pour les femmes, avec un flip indy. Nos camarades repartent avec un Samsung Galaxy Z Flip 5 grâce à leurs tricks respectifs. La perf’ était également au cœur d’un dispositif sur la petite colline dominant les gradins du bowl, la Flippza, également proposée par Samsung, une micro-rampe jouxtant un camion à pizza, et un concept simple : un trick = un slice de pizza. Excellente initiative notamment appréciée des minots venus en nombre. On a également pu se rendre au camion de la marque SNIPES pour y acquérir le magnifique t-shirt de l’évènement et d’autres pièces bien street (canette de Red Bull offerte pour tout achat !).

En parlant de t-shirts, clin d’œil à celui porté par les juges, Skate & Destroy Cancer for Sasha, super initiative, en hommage à Sasha Steinhorst, décédé l’an passé.

Les juges, parlons-en ! Un crew de cinq lascars : les locaux Alex Giraud et Mehdi Sala, le Basque espagnol Alain Goikoetxea et le ricain Chris Senn, vainqueur de la première épreuve de skate aux X Games de 1995, devant Tony Hawk (« Sur ce bowl, Chris a laissé des bouts de peau », nous dira Greg Poissonnier en aparté). Autre légende parmi les juges, le rider old school et photographe Bryce Kanights. Il fallait les voir débattre après la finale homme pour déterminer le vainqueur. On s’est glissé discrètement près de leur espace de délibération à ciel ouvert au bord du bowl. Propos volés : « Very classic… » ; « No emotion! » ; « Organic… » ; « He went higher! », « Tom killed it… but he missed two minutes of the jam »…

Il a fallu soigner le bowl dans la nuit de samedi à dimanche, tellement les riders s’étaient acharnés sur lui.

Le jeune rider Tom Martin, 15 ans, de Marseille, s’est en effet bien boîté lors de la jam finale, heureusement doté d’un casque, sa chute fut sans conséquences fâcheuses. Mais il fut contraint de quitter le bowl pour être pris en charge par la Protection Civile, tandis que Tom Araya de Slayer hurlait son War Ensemble dans la sono de l’event. Big up à la Protection Civile, qui a également recousu le menton du fantasque italien Ivan Federico. Il a aussi fallu soigner… le bowl ! Dans la nuit du samedi, un peu de béton et de peinture, tellement les riders s’étaient acharnés sur lui.

Dédicace également à Jérémie Grynblat, activiste engagé de la scène skate internationale, figure locale (lui aussi a saigné ce bowl) et directeur technique de l’évènement. Salutations aussi à Chloé Bernard, rideuse et artiste graphiste de Marseille, en charge de la parfaite exécution de la compétition femmes.

Wheelings et tasers

Il y eut également une galerie de persos bien sympathiques rencontrés en marge de l’évènement. À commencer par une figure locale du rap, en la personne de Malek, aka Freeman, membre originel du groupe IAM, présent les deux jours, à l’invitation d’une autre célébrité locale, Momo, légende du skate marseillais, patron du shop Bud et à l’initiative de l’école de skate et du skatepark de la Friche de la Belle de Mai. Deux piliers de la culture marseillaise, présents en mode détente, et riches d’anecdotes. Aussi au casting, le pilote de Fenwick de l’organisation, fort sympa également, demandant à qui voulait bien de le prendre en photo quand il buvait de l’eau. Plus insolite (ou absurde ?), un spectateur doté d’une arme à feu (factice ?), stoppé à l’entrée de l’évènement par l’efficace et aimable service de sécurité. Un policier en civil d’après ses dires. Flou. Une nouvelle légende urbaine à ajouter à toutes celles qui se sont accumulées depuis près de 40 ans, à mesure que ce spot a vu évoluer la scènes skate et la rue de Marseille.

Leon Blanc © Red Bull Content Pool/Nicolas Jacquemin

L’après compétition se tenait comme il se doit au Red Lion, célèbre pub à deux pas du bowl, ou nous avons pu apprécier le slideshow exclusif proposé par Bryce Kanights : ses photos du Quiksilver Bowlriders de 2005, avec des vedettes comme Omar Hassan (vainqueur), Chris Senn (tiens donc !), Alex Giraud (tiens donc !), Julien Benoliel ou encore Tony Trujillo, grimé, avec son t-shirt de l’affreux rocker no limit GG Allin. Aussi une photo du regretté Bruno Débauché, grand nom de la scène glisse française, et éditeur des magazines Beach Brother et Blast, quand les réseaux sociaux étaient encore balbutiants. Historique.

Nous ne cautionnons pas la vente illicite de tasers.

Nous ne pourrions terminer ce récit sans évoquer les incroyables rodéos donnés sur l’Avenue Pierre Mendès France en parallèle des terrasses du Red Lion. Un show incessant de wheelings, par des trompe-la-mort sur de puissantes motos et scotaires, plus quelques fous du volant appuyant un peu trop sur le champignon. Nous ne cautionnons pas. Tout comme la vente illicite de tasers par un marchand à la sauvette venu démarcher nos équipes à plusieurs reprises. Le taser fut finalement testé par un membre de l’organisation mais il s’agissait heureusement d’un appareil de faible intensité. Pas de quoi gâcher la fête et la célébration de Danny Léon et Bryce Wettstein, deux héros du week-end. Merci à eux, à elles, et aux partenaires de l’évènement : Samsung, Snipes, Nixon et Stance (aussi à Carlsberg pour les tisanes de houblon). Et, comme le diraient Greg et Thomas : merci au skateboard !

