Cinq éditions de Red Bull Bowl Rippers racontées en 13 clichés

, qui nous confirme la présence des médaillés olympiques Sky Brown et Keegan Palmer, mais aussi celles de Tom Schaar, Gavin Bottger, Danny Leon, Madeleine Larcheron, Grace Marehoefer, Lilly Stoephasius et beaucoup d’autres. Alors qui pour

2017, la fièvre du RBBR s’empare de nouveau de la plage du Prado. Le même code couleur est de retour, et le Wall of Fame du Red Bull Bowl Rippers fait son apparition sur le « Mozart » (le mur extension de la partie mini-rampe à spine ndlr) qui affiche désormais le portrait de Robin Bolian, vainqueur de la première édition. Non seulement les riders invités par Vincent Matheron sont les meilleurs de la discipline, mais les juges ne sont pas là par hasard non plus. Tous sont considérés comme de véritables légendes du spot, à l’image de Chris Senn, Alex Giraud, Mehdi Salah ou encore Alain Goikoetxea, ici en tailgrab fs nosegrind dans le deep-end, histoire de montrer aux kids qu’il sait de quoi il parle et qu’il maîtrise parfaitement son sujet !