Il vous reste une dernière chance de participer à Red Bull Caisses à Savon

Il vous suffit de jouer à au mini-jeu

entre le 11 mai et le 19 juin. L’idée ? Dévaler la piste et réaliser le meilleur temps possible. Tout simplement. Celui ou celle qui sera en tête du classement général le 19 juin à 23h59 remportera une wild card et la chance de passer du jeu à la réalité.