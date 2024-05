Découvrez le programme complet du Red Bull Caisses à Savon

. Découvrez tout ce qu’il faut savoir pour le retour de la course non motorisée la plus folle du globe.

Pour la 3e fois, Toulouse accueillera le Red Bull Caisse à Savon, et c’est sur le chemin des Côtes de Pech David que se déroulera la course. Les 40 équipes vont s’élancer sur une piste jonchée d’obstacles en tout genre d’une longueur de 530 mètres. Le but est simple : franchir la ligne le plus rapidement possible , (et en un seul morceau).