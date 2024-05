Les 7 conseils d’un champion du Red Bull Caisses à Savon pour gagner

, on a toujours dit qu’on allait trouver les pièces et qu’on n’allait pas acheter et mettre des mille et des cents là-dedans. »

« Pour ces trois conseils, il est évidemment pratique d’avoir certaines connaissances en mécanique, et de son propre aveu, Lino et les Sardines ne partaient pas de zéro : « On avait déjà construit une ou deux petites voitures, avec des moteurs de scooters ou de karting pour s’amuser. On est tous un peu bricoleurs dans la famille. Pour le