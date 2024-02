Comment se préparer pour le Red Bull Caisses à Savon 2024 ?

Tout d’abord, il faudra vous constituer une équipe de 4 personnes (tentez de choisir des graines de champion) pour vous inscrire. Ensuite, pour garantir la bonne organisation et le bon déroulement de votre course, répartissez les tâches et assurez-vous que chacun ait un rôle et des responsabilités, en fonction de ses compétences. Ensemble vous devrez réfléchir à une scénographie et bien évidemment à votre caisse à savon !