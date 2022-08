- on a demandé quelques tips à la plus haute autorité compétente qui soit : la Fédération française de caisses à savon, ici représentée par Micheline Adenet.

La caisse à savon est une discipline. Et comme son nom l'indique, c'est donc une affaire sérieuse. Alors, pour préparer dignement la prochaine course

- voici tout de même quelques astuces pour que votre course entre dans les annales de la course non motorisée la plus folle du globe.

: les roues sont l’un des éléments les plus importants d’une caisse à savon. C’est finalement la seule partie du véhicule qui est en contact direct avec le sol et c’est probablement l’élément qui vous fera basculer ou non s’il est mal choisi. Micheline Adenet est donc très claire là-dessus : « Il faut absolument bannir les roues de vélo qui sont beaucoup trop hautes pour vous donner de la stabilité. » Les meilleures roues ? « Les roues de brouette », répond Micheline. Mais de VOTRE brouette, hein. N'allez pas vous brouiller avec un voisin pour ça.

est simple : faire le meilleur chrono en terminant donc la course en un seul morceau. Et si vous pensez que pour y arriver il suffit simplement de foncer tête baissée en espérant que ça passe, laissez-nous vous dire que vous vous mettez le doigt dans les roues. Un soin bien particulier doit être apporté aux freins : "Ils vous permettront de freiner devant les obstacles positionnés sur la piste ou avant les virages, et donc, de réduire le risque de chutes" explique ainsi la toujours très sage Micheline. Ça va de soi ? Oui, mais ça va mieux en le disant.

« Les caisses les plus rapides sont souvent très basses », assure la voix de la fédé. Et croyez-nous, Micheline sait de quoi elle parle, elle qui affirme que les caisses à savon de la Fédération peuvent facilement atteindre les 110 km/h. Ce qui n'est pas une raison pour partir en vacances avec, parce que vous finirez sur l'autoroute de la prison en voulant prendre celle du soleil.

Bon, concevoir la caisse idéale ne vous assurera pas forcément de remporter la course le jour J, puisque la course Red Bull Caisses à Savon est aussi une question de skills en pilotage et, on doit bien l’avouer, de chance. Voici donc les quelques tips de Micheline pour que la course se déroule au mieux.

Avoir du style est primordial au Red Bull Caisses à Savon. Et Micheline et nous vous encourageons vivement à être les plus créatifs possible dans le choix de votre accoutrement (c’est d’ailleurs l’un des critères que prendront en compte les jurés). Mais s’il y a pourtant une chose sur laquelle Micheline est intraitable, c’est les chaussures : "attention ne pas mettre de baskets glissantes, surtout si vous êtes en charge de pousser la caisse au départ de la course". Sauf si vous êtes particulièrement fan de Rasta Rockett.

Si, à l’inverse des pilotes de Formule 1, vous n’aurez pas de séances d’essais libres pour vous familiariser avec la piste avant le départ, rien ne vous empêche de la longer pour en apprendre tous les détails et mémoriser ses moindres courbes et obstacles.

