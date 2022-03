La folle histoire de Red Bull Caisses à Savon en 5 dates

01 2000 : les grands débuts en Belgique

Techniquement, les premières caisses roulaient déjà dans les années 1930 aux États-Unis. Et il s’agissait alors de véritables caisses à savons en bois, déconstruites et remontées façon bolides à roulettes par les kids américains. Puis, le phénomène a rapidement contaminé les majeurs, qui se mirent à organiser des courses aux quatre coins du monde. Avec des machines évidemment plus sophistiquées sur des pentes verticales. Ça aide, l’expérience.

Abordage belge en 2017 © Jarno Schurgers/Red Bull Content Pool

Le 30 avril 2000, à Genval, près de Bruxelles, Red Bull s’empare de la chose et monte sa première compétition. Et déjà, quelques principes dominent : les engins fabriqués par les participants doivent respecter des contraintes de construction et de dimensions précises, aucun moteur n’est autorisé à bord et la créativité (voire la démence) du design est largement prise en compte. Le premier chapitre d’une longue histoire, donc, qui verra l’évènement proposer des descentes de barbecues roulants, claquettes fonceuses et autres cochons volants dans plus de 40 pays différents. Parce que si Caisses à Savon a 22 ans cette année, il n’est évidemment pas devenu adulte. Loin de là.

02 2013 : une première (vraie) édition française à Saint Cloud

Après une édition inaugurale victime de son succès et annulée en cours de route à Lyon en 2010, Red Bull Caisses à Savon fête véritablement son arrivée en France en juillet 2013 du côté de Saint-Cloud. L’occasion pour 30 000 spectateurs de se réunir sous le soleil francilien pour voir des chevaux à roulettes, des Tours Eiffel et le pape (oui oui) dévaler une piste de 500 mètres. Vous faisiez quoi, vous ?

Le podium du Red Bull Caisses à savon 2013 © Alex Laurel/Red Bull Content Pool

Remportée par les lyonnais des Fondeurs d’Asphalte (aka les immenses Starsky et Hutch), cette première compèt hexagonale permet également de voir des choses rares (au-delà du pape), comme Sébastien Ogier dans un véhicule sans pistons en forme de canette Red Bull. On vous repose donc la question : où étiez-vous ?

03 2014 : le triomphe de l’amour et de l’ovalie

Un an après son premier show à Saint-Cloud, Caisses à Savon remet le cap sur le domaine national et explose les compteurs. 38 000 spectateurs, 55 équipes en lice, un jury prestige composé - entre autres - de Stéphane Peterhansel , Alexis Pinturault et Cyril Despres : l’event prend une dimension inédite en France.

Voilà voilà © Philippe Montigny/Red Bull Content Pool

Il faut dire que ce jour-là, les fans de la discipline et de l’élégance peuvent notamment admirer les runs cinglés d’un moule géante, de policiers en couches, d’une méga-Game Boy et même d’une team de Bisounours venue pour envoyer des bécots à la foule, mais aussi de la vitesse pure sur la piste. Seuls les Rubgymen En Folie de Montreuil-sous-Bois devancent ainsi les nounours au classement général à l’issue des hostilités. Ah, et Sébastien Ogier était de retour, mais dans une mini Polo R WRC. La même année, il remportera son deuxième titre de champion du monde des rallyes. Coïncidence ? Nous ne pensons pas.

Ogier sans copilote au Red Bull Caisses à Savon © Philippe Montigny/Red Bull Content Pool

04 2015 : cent de la veine

Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Allemagne, Jamaïque, Brésil : quinze ans après sa création, Red Bull Caisses à Savon s’est exporté sur tous les continents et attire toujours plus de spectateurs qui n’aiment rien tant que voir leurs contemporains faire absolument n’importe quoi à haute vitesse, au mépris du bon sens et de la gravité. On les comprend.

Le 4 septembre en 2015, à Amman, en Jordanie, la compétition fête ainsi déjà sa centième édition. L’occasion de revenir sur les 99 évènements précédents en autant de secondes, et de célébrer l’autre fête des fous (prends ça, Quasimodo) :

2 minutes Les 99 Red Bull Caisses à Savon en 99 secondes Découvrez les meilleurs charriots, déguisements, accidents et calamités des 99 dernières courses de Red Bull Caisses à Savon.

05 2017 : batterie pleine

Quel sont les deux seuls endroits au monde où l’on peut voir une carotte géante et José Gardia manger du bitume ? Le cerveau des créateurs du Kamoulox et la piste de Red Bull Caisses à Savon. À nouveau organisée à Saint-Cloud le 1er octobre 2017, la dernière édition française réunit à nouveau des psychopathes à roulettes et du beau linge.

Note de la chute: 9/10 © Teddy Morellec/Red Bull Content Pool

Michel Bourez , Myriam Nicole , Tess Ledeux ou encore Matthias Dandois sont ainsi de la partie pour applaudir les crashs et les runs héroïques d’Aladin, d’un homme dans un lit d’hôpital ou encore d’une paire de saucisses. Qui n’arrivent cependant pas à empêcher les normands de la Drum Team - aux commandes d’une batterie mobile - de s’imposer devant près de 35 000 personnes.

2 minutes Le Red Bull Caisses à Savon 2017 en vidéo ! Le résumé vidéo de la 4ème édition de la course de soapbox Red Bull Caisses à Savon 2017 au Domaine de Saint-Cloud à Paris. Retour sur cette course folle en images !

Alors on n'espère plus qu'une chose : que l'édition 2022 de Red Bull Caisses à Savon à Toulouse le 18 septembre soit encore plus folle. Et pour ça on compte sur vous.