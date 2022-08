Le grand jour approche. Le 18 septembre prochain, 49 équipes s’élanceront sur le chemin des côtes de Pech-David, à Toulouse, dans la course non-motorisée la plus folle du globe : le Red Bull Caisses à Savon. Voici tout ce qu’il y a à savoir sur cette 5ème édition qui s’annonce déjà légendaire.

Red Bull Caisses à Savon © Thomas Sweertvaegher/Red Bull Content Pool

Les caisses à savon débarquent à Toulouse

Pour la première fois de l’histoire du Red Bull Caisses à Savon, c’est la ville de Toulouse qui sera mise à l’honneur. Et c’est du côté de Pech David - sur le Chemin des Côtes exactement - qu’auront lieu les festivités. Les 49 équipes s’y affronteront sur une piste de 530 mètres bourrées d’obstacles en tout genre qu’ils devront tenter de dépasser pour franchir la ligne d’arrivée le plus vite possible (et en un seul morceau dans le meilleur des cas).

Sous l'oeil attentif des juges

Comme d’habitude au Red Bull Caisses à Savon, la prestation des participants sera évalué par un panel de 4 juges sur une note sur 5 selon les critères suivants : la créativité de la caisse à savon et la mise en scène de l’équipe au moment du départ. Autant vous dire qu’on s’attend à des chorégraphies complètement folles. Le classement final sera établi selon ces critères de vitesse et de créativité, donc, et les quatre équipes qui termineront premières remporteront de nombreux lots. Le premier prix ? Un voyage tout frais payé pour aller visiter les usines Oracle Red Bull Racing.

Une affaire sérieuse © Red Bull Content Pool

Des règles à respecter

Vous l’aurez compris, les règles de la course Red Bull Caisses à Savons sont relativement simples. Mais comme toute compétition qui se respecte, celle-ci a un règlement strict. Et notamment sur les caisses elles-mêmes. Celles-ci ne peuvent être propulsées que par la force humaine. Elles ne peuvent pas dépasser les 2 mètres de large, les 5 mètres de long et les 2,4 mètres de haut. Enfin, leur poids maximal doit être de 80 kg maximum, à vide. Caisses à Savons que les spectateurs pourront d’ailleurs venir admirer dans les paddocks quelques heures avant le départ de la course, prévu à 14 heures.

Quelques infos pratiques

Vous êtes du côté de Toulouse le 18 septembre et projetez d’y savourer quelques saucisses en admirant les gamelles de ces fous du volants ? Voici donc quelques infos qui seront utiles.

Au Red Bull Caisses à Savon, l'échec est permis © Alex Laurel/Red Bull Content Pool

Des parkings seront mis à disposition si vous prévoyez de vous y rendre en vélo ou en voiture. Mais on vous prévient, la course a du succès et attire les foules. On vous conseille donc les transports en commun, la liste des bus, métro, qui s'y rendent sont dispo dans la FAQ de l'événement.

Une fois sur place, vous pourrez profiter du spectacle depuis le bord de la piste ou depuis la fan zone où un écran géant sera installé. Des stands de restauration seront également disponibles sur la fan zone et aux abords des pistes. On attend plus que vous.

