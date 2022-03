Red Bull Caisses à Savons : l'art de la chute

, cette compétition complètement folle où des pilotes (complètement fous, eux aussi) doivent dévaler une piste jonchée d'obstacles dans des caisses à savon délirantes spécialement conçues pour l'occasion et propulsées par les seules effets de la gravité. Tout ça, bien sûr, en essayant de finir en seul morceau, ce qui est loin d'être évident. On en veut pour preuve la vidéo ci-dessous.

Découvrez le top 10 des crashs les plus spectaculaires de la course la plus déjantée au monde : Red Bull Caisses à Savon.

Alors bon, on ne vous demande pas de faire des études d'ingénierie et encore moins de laisser de côté vos talents d'artistes, mais franchement, soyez raisonnables, ou vous finirez comme le pilote numéro 6 dans la vidéo ci-dessus.

