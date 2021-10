, alternant des sections étroites en single tracks et des passages plus larges, promettait de mettre les pilotes à rude épreuve. Samedi matin, les riders ont pu reconnaître la piste,

Les spectateurs ont pu assister à la remontada progressive et spectaculaire de Loïc et Myriam sur l’ensemble du peloton. Partis en derniers, ils sont remontés respectivement jusqu’à la 14e et la 35e places. Devant, les champions du jour s’appellent Enzo Perez et Alizés Lassus . Originaire de la région de Mandelieu-La Napoule, Enzo avait enregistré le meilleur temps sur le run de placement et est donc parti premier. Il est descendu d’une traite sans se faire dépasser par quiconque. Il termine la course premier en 10:35:35, 13 places devant Loïc qui fait, lui, 11:51:55 (dépassant ainsi 122 concurrents).