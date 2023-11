Valorant : les équipes à suivre lors de la finale du Red Bull Campus Clutch

sont terminées, 34 équipes se préparent pour la finale mondiale à la Volkswagen Arena d'Istanbul. Au programme : quatre jours d'affrontements, d’abord avec des phases de groupe, puis les 1/8èmes, les quarts de finale, les demi-finales et la

Certaines équipes et joueurs de 2023 se sont déjà affrontés lors de la finale mondiale. Qu'ils défendent leur titre de meilleure équipe d'étudiants Valorant

Les États-Unis envoient à nouveau les Timberwolves de l'université de Northwood, une équipe qui s’entraîne continuellement en affrontant les adversaires redoutables du circuit universitaire nord américain. Cette équipe du Michigan a remporté la finale mondiale de 2022 et le fait qu'elle ait battu 700 espoirs américains lors de la compétition nationale de cette année indique qu'elle sera une fois de plus un adversaire redoutable.

Les États-Unis envoient à nouveau les Timberwolves de l'université de Northwood, une équipe qui s’entraîne continuellement en affrontant les adversaires redoutables du circuit universitaire nord américain. Cette équipe du Michigan a remporté la finale mondiale de 2022 et le fait qu'elle ait battu 700 espoirs américains lors de la compétition nationale de cette année indique qu'elle sera une fois de plus un adversaire redoutable.

Les États-Unis envoient à nouveau les Timberwolves de l'université de Northwood, une équipe qui s’entraîne continuellement en affrontant les adversaires redoutables du circuit universitaire nord américain. Cette équipe du Michigan a remporté la finale mondiale de 2022 et le fait qu'elle ait battu 700 espoirs américains lors de la compétition nationale de cette année indique qu'elle sera une fois de plus un adversaire redoutable.

Plus d'actualités Red Bull Campus Clutch :

De fait, en terminant dans le top 16 l'année dernière, la déception a été grande, mais elle n’a fait que renforcer leur désir de victoire. L'équipe de cette année comprend des joueurs des deux finales mondiales précédentes et son objectif est de devenir la première équipe à remporter deux titres de Red Bull Campus Clutch.

De fait, en terminant dans le top 16 l'année dernière, la déception a été grande, mais elle n’a fait que renforcer leur désir de victoire. L'équipe de cette année comprend des joueurs des deux finales mondiales précédentes et son objectif est de devenir la première équipe à remporter deux titres de Red Bull Campus Clutch.

De fait, en terminant dans le top 16 l'année dernière, la déception a été grande, mais elle n’a fait que renforcer leur désir de victoire. L'équipe de cette année comprend des joueurs des deux finales mondiales précédentes et son objectif est de devenir la première équipe à remporter deux titres de Red Bull Campus Clutch.

Attention à l'équipe du Portugal. Son capitaine, Bati, est là depuis 2021, lorsque l'équipe est montée sur la deuxième marche du podium de la toute première finale mondiale. En 2022, le Portugal a été éliminé en huitième de finale et Bati mettra à profit sa grande expérience pour permettre à ses coéquipiers de retrouver les sommets.

Attention à l'équipe du Portugal. Son capitaine, Bati, est là depuis 2021, lorsque l'équipe est montée sur la deuxième marche du podium de la toute première finale mondiale. En 2022, le Portugal a été éliminé en huitième de finale et Bati mettra à profit sa grande expérience pour permettre à ses coéquipiers de retrouver les sommets.

Attention à l'équipe du Portugal. Son capitaine, Bati, est là depuis 2021, lorsque l'équipe est montée sur la deuxième marche du podium de la toute première finale mondiale. En 2022, le Portugal a été éliminé en huitième de finale et Bati mettra à profit sa grande expérience pour permettre à ses coéquipiers de retrouver les sommets.

Bati et l'équipe portugaise lors de la finale 2021 de Madrid

Plus d'actualités Valorant :

L'équipe a fauché tous ceux qui se trouvaient sur son chemin, avant d'être finalement arrêtée en demi-finale par une audacieuse équipe du Canada. Cette année, avec une discipline intacte et l'expérience du haut niveau qui leur manquait, ils seront prêts à tout pour aller jusqu'au bout.

L'équipe a fauché tous ceux qui se trouvaient sur son chemin, avant d'être finalement arrêtée en demi-finale par une audacieuse équipe du Canada. Cette année, avec une discipline intacte et l'expérience du haut niveau qui leur manquait, ils seront prêts à tout pour aller jusqu'au bout.

L'équipe a fauché tous ceux qui se trouvaient sur son chemin, avant d'être finalement arrêtée en demi-finale par une audacieuse équipe du Canada. Cette année, avec une discipline intacte et l'expérience du haut niveau qui leur manquait, ils seront prêts à tout pour aller jusqu'au bout.

Les outsiders sérieux : la France, l’Afrique du Sud, l’Allemagne, la Turquie et la Belgique

Il ne faut jamais sous-estimer une équipe qui a quelque chose à prouver, et c'est le cas de ces prétendants. De plus, ils comptent tous des joueurs ayant déjà participé à la finale mondiale dans leur rang.

Il ne faut jamais sous-estimer une équipe qui a quelque chose à prouver, et c'est le cas de ces prétendants. De plus, ils comptent tous des joueurs ayant déjà participé à la finale mondiale dans leur rang.

Il ne faut jamais sous-estimer une équipe qui a quelque chose à prouver, et c'est le cas de ces prétendants. De plus, ils comptent tous des joueurs ayant déjà participé à la finale mondiale dans leur rang.