Valorant : la France demi-finaliste du Campus Clutch !

. La compétition a commencé par une phase de poules les 21 et 22 novembre, suivie de matchs à élimination directe, avec les huitièmes et les quarts le 23 novembre, et enfin les demi-finales et la grande finale le 24 novembre, date à laquelle les nouveaux champions ont été couronnés.

Askoo, reach, hAwks, soren et YoZeii représentaient la France sous l’étendard de Valiant PBL. Lors des groupes, ils ont détruit uns à uns les Roumains, les Guatémaltèques et les Américains, avec au passage quelques actions de grande classe.

Seuls les Indonésiens ont réussi à les faire tomber. Deuxième de leur poule, ils ont ensuite affronté le Kosovo en huitièmes de finale pour une victoire 2-1 (en remportant les manches sur Sunset et Split). En quarts de finale, ils étaient opposés aux Suédois de RETIREDGAMERS. Le match a été extrêmement serré, mais après avoir perdu le premier round sur Split, la victoire à l’arrachée sur Sunset (12 à 14) a donné l’élan nécessaire aux Français pour s’assurer une place dans le dernier carré (13 à 7 sur Ascent).

Pour les demi-finales, la France était opposée au Pérou. Et malheureusement, ils n’ont rien pû faire malgré les deux manches très disputées (13 - 7 sur Haven et 13 - 10 sur Lotus). L’aventure s’est arrêtée là pour les tricolores, mais cette troisième place est déjà une vraie réussite.

