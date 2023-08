Tout ce qu'il faut savoir sur le Red Bull Campus Clutch 2023

, réservé exclusivement aux étudiants. Il s’agit sans aucun doute de l’évènement le plus important du genre. Après des débuts impressionnants en 2021, qui ont vu l’équipe égyptienne d’Anubis Gaming gravir le haut du podium, et un tournoi en 2022 où une équipe de l'Université américaine de Northwood a triomphé, cette année marque la troisième saison, avec plus de 200 tournois nationaux et régionaux sur quatre mois. Les meilleurs se qualifieront pour la finale mondiale, avec une chance de faire les malins, sans oublier de remporter de l'argent.

Cette saison, trois partenaires exceptionnels soutiennent Red Bull Campus Clutch et permettent d'apporter aux concurrents le matériel le plus récent et le plus performant : Intel NUC, AGON by AOC et Backforce tous resignant pour cette année 2023. En tant que partenaire PC, Intel NUC, réputé pour mettre des ordinateurs de gaming très performants dans de toutes petites tours, s'occuperont de livrer des PCs de gaming haut de gamme. Le partenaire officiel de moniteur , AGON by AOC, fournira à nouveau des moniteurs de gaming de très haute performances pour l'événement. Et Backforce, de retour pour une deuxième année en tant que partenaire de chaises de gaming, fournira des assises ergonomiques pouvant améliorer les performances et aider à maintenir un jeu de haut niveau sur de longues sessions de compétition.