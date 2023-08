C'est reparti pour Red Bull Campus Clutch !

est de retour ! Pour cette troisième saison, des étudiants du monde entier s'apprêtent à nouveau à s'affronter en 5 contre 5 et viseront la gloire mondiale. Voici six raisons de participer.

Les étudiants joueurs de Valorant du monde entier sont invités à former une équipe et à postuler à la prochaine édition du