Team USA remporte la finale mondiale de Red Bull Campus Clutch

Aucune équipe nord-américaine n'avait atteint la grande finale de l'édition inaugurale du Red Bull Campus Clutch en 2021. Et contrairement aux équipes comme la Pologne, qui ont déclaré s'entraîner entre 10 et 12 heures par jour pour ce tournoi mondial destiné aux étudiants universitaires, les joueurs américains ont affirmé être plus performants avec un style de préparation plus "détendu". Pouvaient-ils triompher avec cette approche ? Oui, ils l’ont fait !