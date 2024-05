Le coup d’envoi du Red Bull Can You Make It est donné !

Les équipes du Red Bull Can You Make It

Le Red Bull Can You Make It en chiffres

, c’est une semaine de voyage à travers l’Europe en groupes de trois. Chaque équipe part de l’une des 5 villes de départ (Amsterdam, Barcelone, Budapest, Copenhague ou Milan) et doit se rendre à Berlin le plus rapidement possible. Seul hic, pour cela, elles ne pourront utiliser qu’une seule ressource : des canettes de Red Bull. Téléphone, argent, on oublie. La boisson au taureau sera leur seule et unique ressource pour parcourir les milliers de kilomètres les séparant de la capitale allemande.

Red Bull Can You Make It ? : 200 équipes d'étudiants issus de plus de 60 pays à travers le monde auront 7 jours pour traverser l'Europe avec des canettes de Red Bull pour seul moyen de paiement.