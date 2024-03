Red Bull Can You Make It : comment réussir selon des anciens participants

Alors qu'une nouvelle édition du Red Bull Can You Make It ? se prépare pour 2024, nous avons demandé à trois équipes de l'édition 2018 (The Fearless de Roumanie, Toon Army du Royaume-Uni et les vainqueurs de l'événement Team GIT de Suède) de partager leurs trucs et astuces. Voici comment traverser l'Europe en seulement sept jours sans argent liquide, sans carte de crédit et sans téléphone personnel.

01 Entraînez-vous à la présentation

Au cours de la semaine, vous ne compterez probablement plus le nombre de fois où vous devrez expliquer ce que vous faites et ce dont vous avez besoin. Mais Morgan Savill, de Toon Army, affirme qu'il s'agit là d'une chose que vous pouvez planifier à l'avance.

"Réfléchissez à votre discours, car vous finirez par le répéter encore et encore", dit-il. "Puis, au fur et à mesure, déterminez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et adaptez-vous."

02 S'habiller pour réussir

Vous aurez besoin de vêtements confortables par tous les temps, mais n'oubliez pas que la façon dont vous vous habillez fait aussi impression.

Savill recommande les déguisements. Les costumes portés par son équipe ont permis de briser la glace et de dissimuler les effets des journées passées sans pouvoir se laver.

L'équipe GIT portait souvent des T-shirts et des chapeaux vikings, mais pour faciliter l'obtention de séjours dans des hôtels quatre et cinq étoiles, elle s'est mise à porter des chemises à boutons. "Nous les avons utilisées pour paraître plus sophistiqués que nous ne l'étions en réalité", explique son coéquipier Gustav Seidel.

Mara Buntariu, de l'équipe The Fearless, insiste sur l'importance d'apporter des chaussures confortables et éventuellement un pantalon de rechange. "J'ai tellement ri avec mon équipe que je me suis fait pipi dessus à deux reprises", dit-elle en souriant.

Les casques vikings de l'équipe GIT ont permis d'engager la conversation. © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

03 Partagez toute votre histoire

Pendant l'événement, partager votre voyage sur les réseaux sociaux est l'un des moyens de montrer au monde vos aventures, et de gagner des points en uploadant votre contenu sur le site officiel . Ne vous retenez donc pas. (Même si les équipes n'auront pas leurs téléphones personnels, elles utiliseront des smartphones Xiaomi Redmi Note 13 Series pour capturer toutes leurs expériences à travers l'Europe, qui seront disponibles sur le site).

"Nous avons filmé ce que nous pensions être beaucoup trop de contenu, toutes les bonnes choses", explique Savill. "Mais quand nous sommes rentrés chez nous, nous avons réalisé que tout le monde avait l'impression d'avoir manqué la moitié de l'histoire, parce que nous n'avons jamais filmé quand nous nous sentions déprimés. Nos amis se disaient : "Ça a l'air d'être une expérience super cool, mais on voulait en voir tellement plus"."

04 Liez-vous d'amitié avec d'autres équipes

Isac Ottosson, de l'équipe GIT, affirme qu'il est amusant de faire connaissance avec d'autres équipes, et que ces liens peuvent s'avérer utiles : "Il s'est avéré qu'une nuit, alors que nous ne trouvions pas d'endroit où dormir, il y avait une autre équipe que nous connaissions qui avait obtenu une grande chambre d'hôtel. Et ils nous ont dit : "Les gars, on va la partager avec vous".

De la même façon, lorsque l'équipe GIT a obtenu un petit déjeuner copieux un matin, elle l'a partagé avec plusieurs équipes.

Les membres de The Fearless donnent des conseils supplémentaires 1. "Allez à la station-service la plus proche, du côté de la voie qui mène à la direction que vous souhaitez prendre, et observez les voitures portant des plaques d'immatriculation de l'endroit où vous voulez aller. Par exemple, si nous voulions aller aux Pays-Bas depuis l'Allemagne, nous cherchions des plaques néerlandaises. C'était beaucoup plus rapide que l'auto-stop classique. 2. "Prends un sac à dos avec beaucoup de poches pour ranger les canettes de Red Bull que tu échangeras comme "monnaie" . C'est plus facile que de les porter dans tes bras."

Comme l'a vu The Fearless, pourquoi porter des canettes dans les bras ? © Alan Sahin/Red Bull Content Pool

...quand tu peux les mettre dans tes poches ? © Alan Sahin/Red Bull Content Pool

05 Relever les défis

Pour gagner des points, les équipes relèvent des défis. Certains sont plus difficiles que d'autres, mais tous peuvent donner un coup de pouce mental.

"Essayez de planifier autant de défis que possible chaque jour, parce qu'il y aura des jours où vous serez probablement déprimé et vous aurez du mal à vous mettre en route", explique Savill. "La réalisation de certains défis faciles vous donnera l'élan et la motivation dont vous avez besoin pour aller de l'avant.

Team GIT s'amuse avec un Checkpoint Challenge à Munich © Kevin Koch/Red Bull Content Pool

06 Faites-vous connaître

En l'absence d'appareils numériques, approcher les gens directement est votre seule option pour obtenir de la nourriture, un moyen de transport ou un logement.

"N'ayez pas peur d'approcher les gens du pays", dit Paula Mazilu de The Fearless. "La pire chose qu'ils puissent faire est de dire non."

Tobias Andersson, de Team GIT, va plus loin : "Sortez de votre zone de confort et parlez à tout le monde, partout, tout le temps, même si vous ne savez pas pourquoi. Dans un train, nous parlions à tous les passagers pour voir si nous pouvions découvrir quelque chose qui pourrait nous aider."

07 Dernier point, mais pas des moindres : n'oubliez pas de poser votre candidature

Bien entendu, si vous voulez mettre en pratique ces conseils et astuces, vous devez d'abord vous inscrire au concours ! Les équipes de 2018 affirment que vous serez heureux de l'avoir fait.

"J'ai visité plus de 50 pays, et Red Bull Can You Make It ?" reste l'un des meilleurs souvenirs de toutes mes expériences de voyage", déclare Savill, dont l'aventure l'a incité à commencer à publier des articles sur les voyages en ligne. "C'est quelque chose dont je parlerai à mes amis et à ma famille tout au long de ma vie, et cela figure même sur mon CV !".

"Je peux honnêtement dire que Red Bull Can You Make It ? a changé ma vie", déclare Iris Gamulescu, membre de l'équipe The Fearless. "Cela m'a appris à apprécier les choses vraiment importantes comme vivre le moment présent, la beauté du monde dans lequel nous vivons et, bien sûr, les gens qui m'entourent. Nous avons rencontré des êtres humains incroyables, mais nous avons aussi consolidé notre propre amitié, et je sais que nous allons être amies toute notre vie."

"C'était incroyable", dit Mazilu. "Nous avons tellement appris sur nous-mêmes, et nous nous sommes encore plus rapprochées toutes les trois. Cette expérience a été un souvenir essentiel dont nous nous souviendrons même dans cinquante ans."

La fenêtre de candidature pour le concours Red Bull Can You Make It ? 2024 se termine bientôt. Pour en savoir plus et poser votre candidature, cliquez ici.