Red Bull Can You Make It : quels attributs sont nécessaires pour réussir ?

Red Bull Can You Make It? Red Bull Can You Make It? revient en 2024 ! Des équipes de différents pays du monde auront 7 jours pour traverser l'Europe en n'utilisant que du Red Bull comme monnaie d'échange. Inscrivez-vous ici !

Des équipes de trois personnes venant de plus de 60 pays le découvriront en mai, et si tu as l'intention d'en faire partie, voici l'essentiel sur les caractéristiques qui peuvent te mener loin.

Tu peux en savoir plus sur Red Bull Can You Make It ? 2024 - et poser ta candidature -

Tu peux faire beaucoup de choses lors d'une aventure Red Bull Can You Make It ?, mais la planification n'en fait pas partie. Les équipes choisies ne sauront lequel des cinq points de départ (Amsterdam, Barcelone, Budapest, Copenhague, Milan) leur sera attribué que quelques jours avant leur départ, et encore moins ce qui se passera à tout moment sur le chemin de l'arrivée à Berlin. Il est donc essentiel de faire preuve de spontanéité et de souplesse, voire d'ingéniosité.

Dans cet événement, il ne s'agit pas de savoir qui arrivera le premier à la ligne d'arrivée à Berlin : ce qui compte, ce sont les expériences vécues en cours de route, et c'est pourquoi deux des trois critères pour grimper dans le classement sont des défis. Tu relèveras des défis de points de contrôle à des endroits désignés, ainsi que des défis d'aventure que tu pourras intégrer n'importe où au cours du voyage. Plus tu relèveras de défis, plus tu marqueras de points.

Les équipes Red Bull Can You Make It ? partagent leurs expériences