Si vous rêvez d'aventure, c'est le moment de transformer ce rêve en réalité, car Red Bull Can You Make It ? est de retour en 2024 avec un nouveau défi intercontinental.

En mai prochain, des équipes de plus de 60 pays partiront de l'une des cinq destinations de départ - Amsterdam, Barcelone, Budapest, Copenhague ou Milan - et tenteront d'atteindre la ligne d'arrivée à Berlin en seulement sept jours. Avec des canettes Red Bull comme seule monnaie d'échange, l'aventure s'annonce une nouvelle fois imprévisible et inoubliable.

Une équipe arrive à Berlin, édition Red Bull Can You Make It ? 2014. © Dirk Mathesius/Red Bull Content Pool

Pour en savoir plus sur les modalités de candidature au concours Red Bull Can You Make It ?, voici plus d'informations ici . Notez que la date limite de candidature varie d'un pays à l'autre.

Voici pourquoi cet événement pourrait bien être l'aventure de votre vie (jusqu'à présent) :

01 Créer des liens avec vos amis

Dans Red Bull Can You Make It ? vous n 'êtes pas obligé de faire les choses tout seul. Appelez vos deux meilleurs amis et ensemble, postulez en tant qu'équipe en soumettant une candidature vidéo qui met en valeur vos personnalités.

Si vous êtes sélectionnés pour participer, vous combinerez tous les trois vos talents pour échanger des canettes de Red Bull contre tout ce dont vous aurez besoin au cours de votre périple à travers l'Europe : de la nourriture, un endroit pour dormir, un moyen de transport pour vous rendre au prochain endroit et tout le reste. Ce voyage, les défis ainsi que les hauts et les bas vous rapprocheront plus que vous ne l'auriez cru possible.

Des coéquipiers célèbrent leur arrivée à Amsterdam en 2018. © Maurice van der Meijs/Red Bull Content Pool

02 Se faire de nouveaux amis dans de nouveaux endroits

Les nouveaux amis que vous rencontrerez seront tout aussi importants. Le voyage de sept jours en Europe vous exposera, vous et vos coéquipiers, à des cultures différentes et à de nouveaux visages. Le seul moyen de progresser est de susciter des interactions, et comme vous n'aurez pas vos téléphones, vous devrez créer des liens significatifs directement en personne.

03 S'attendre à l'inattendu

Si vous aimez les surprises, Red Bull Can You Make It ? est fait pour vous. La seule chose sur laquelle vous pouvez compter, c'est que vous ne pouvez compter sur rien. Votre équipe et vous ne saurez même pas où le voyage commence, et ce, jusqu'à quelques jours avant le grand départ.

Et là, vous serez surpris de voir jusqu'où vous pouvez aller avec des canettes de Red Bull comme seul moyen de paiement, en plus de votre sourire. Les participants des éditions précédentes de Red Bull Can You Make It ? ont vécu des expériences tout à fait uniques et inoubliables, comme sauter en parachute, séjourner dans des hôtels 5 étoiles et assister à de grands événements sportifs internationaux.

Un participant de Red Bull Can You Make It ? après un saut en parachute © Gilles Reboisson/Red Bull Content Pool

04 Partage tes expériences uniques avec le monde entier

Du début à la fin, vous et votre équipe ne ferez pas seulement l'expérience de nouvelles choses. Mais vous en ferez également un vlog pour qu'elles puissent être visionnées quotidiennement sur votre propre chaîne dédiée à l'adresse www.redbullcanyoumakeit.com .

Et ces vlogs ne vous permettront pas seulement de gagner de nouveaux fans, ils vous aideront également à marquer des points au classement général.

05 Créez votre propre "chance"

Personne ne sait ce qui se passera pendant le voyage vers Berlin, la "chance" est donc un facteur important. Mais vous pouvez contribuer à créer votre propre chance, car le concours ne consiste pas seulement à savoir qui arrivera le premier.

Les équipes seront jugées sur trois facteurs différents : le nombre de défis qu'elles auront relevés aux points de contrôle fixés, le nombre de tâches aventureuses qu'elles auront accomplies sur la route et la créativité, l'esprit d'aventure et le caractère divertissant du vlog qu'elles auront produit tout au long du voyage.

En d'autres termes, vos expériences quotidiennes comptent plus que de battre les autres équipes à la ligne d'arrivée.